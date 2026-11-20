O presidente da mesa da Convenção do Chega informou hoje que a PSP recebeu uma ameaça de bomba e pediu para a sala onde irá decorrer a reunião magna, no Entroncamento, ser evacuada.

O início dos trabalhos já está mais de uma hora atrasado e o presidente do partido, André Ventura, ainda não se encontra no Pavilhão Municipal do Entrosamento (Santarém).

"A PSP, através da segurança do nosso presidente, recebeu uma ameaça de bomba para este local. Acreditamos que possa não ser nada. No entanto, a polícia vai ter de fazer o seu trabalho", afirmou João Lopes Aleixo, apelando a que todos saíssem da sala e aguardassem no exterior por mais pormenores.

"Contamos retomar os trabalhos ainda hoje", disse, enquanto os apoiantes iam saindo do Pavilhão Municipal do Entroncamento gritando "Chega, Chega".

Também a comunicação social teve de abandonar o Pavilhão. Este processo demorou cerca de 15 minutos, com todos os participantes já na rua pelas 23:00.

"O Chega realiza entre hoje e domingo no Entroncamento (Santarém) a sua 7.ª Convenção Nacional, para eleger novos órgãos, na primeira reunião magna desde que o partido se tornou na segunda força política representada no Parlamento.

A Lusa questionou um grupo de quatro agentes das forças de segurança no local, que disseram estar ali "por ordem superior", sem adiantar mais pormenores.