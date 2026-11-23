A perspetiva da ONU para este inverno na Ucrânia "é profundamente preocupante", advertiu hoje a subsecretária-geral para Assuntos Políticos, sublinhando que os ataques russos às infraestruturas energéticas ucranianas são cada vez mais extensos e sistemáticos.

Numa reunião de alto nível do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia, Rosemary DiCarlo avisou que se os ataques russos continuarem a este ritmo ou sejam intensificados, as necessidades humanitárias dos ucranianos irão provavelmente ultrapassar a capacidade e os recursos disponíveis.

"Os ataques às infraestruturas energéticas deste ano são ainda mais extensos e sistemáticos em comparação com o mesmo período do ano passado. A perspetiva para este inverno é profundamente preocupante", frisou a representante da ONU.

De acordo com DiCarlo, o ambiente operacional é cada vez mais perigoso para os trabalhadores humanitários e as restrições de acesso são persistentes.

A reunião de hoje foi convocada pela Letónia com o intuito de focar o debate na "proteção da infraestrutura energética crítica e das linhas de abastecimento alimentar globais no mar Negro".

De junho a outubro de 2026, a ONU registou relatos de 164 ataques a embarcações comerciais nas regiões de Odessa e Mykolaiv, na Ucrânia, assim como no mar Negro.

Desse total, a ONU verificou 15 ataques em que pelo menos 21 tripulantes foram mortos e 43 ficaram feridos.

"Estamos alarmados com os ataques que se estendem cada vez mais para além das águas territoriais da Ucrânia e da Federação Russa, particularmente na zona económica exclusiva da Bulgária e na costa romena do mar Negro. A navegação civil e as infraestruturas portuárias devem ser protegidas", apelou a subsecretária-geral para Assuntos Políticos da ONU.

Num balanço mais geral sobre o impacto da guerra, DiCarlo lamentou que o número de vítimas civis continue "alarmantemente elevado", com pelo menos 17.994 civis, incluindo 877 crianças, mortos na Ucrânia desde fevereiro de 2022, enquanto outros 57.854, incluindo 3.518 crianças, ficaram feridos.

"Estes números são impressionantes. No entanto, o número real de vítimas é provavelmente maior, uma vez que muitas baixas em áreas de hostilidades ativas continuam a ser difíceis de verificar", disse.

Citando declarações públicas das autoridades russas, DiCarlo afirmou que pelo menos 59 pessoas morreram e 402 ficaram feridas em toda a Federação Russa só em outubro, devido a ataques ucranianos.

"O direito internacional humanitário é claro: os ataques contra civis e as infraestruturas civis são proibidos. Devem cessar, onde quer que ocorram", insistiu.