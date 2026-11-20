O Orçamento da Madeira para 2027 contempla um conjunto de investimentos na área da saúde, com destaque para a construção do Hospital Central e Universitário da Madeira e para o reforço da capacidade de resposta dos serviços de saúde na Região.

O Hospital Central e Universitário da Madeira conta com uma dotação de 72,1 milhões de euros, dos quais 70,0 milhões de euros estão destinados à obra.

A Unidade Local de Saúde do Porto Santo dispõe, por sua vez, de 15,7 milhões de euros, no âmbito do investimento previsto para os serviços de saúde na ilha.

O acesso aos cuidados de saúde constitui igualmente uma das prioridades orçamentais, com 14,2 milhões de euros destinados à recuperação de cirurgias, 20,5 milhões de euros para o internamento em psiquiatria e a saúde mental e 11,0 milhões de euros para a Rede de Cuidados Continuados Integrados.

Madeira prevê 37,7 milhões para habitação e 28,8 milhões para emprego A despesa com medidas de política orçamental está fixada em 803,9 milhões de euros, mais 24,9% do que em 2026

Estas verbas integram o conjunto de medidas de política orçamental do documento para 2027, num contexto em que o Governo Regional aponta para a redução da dívida e dos impostos, procurando assegurar simultaneamente recursos para os serviços públicos e para as necessidades da população.