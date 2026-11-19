O Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF) acolheu, ao longo do dia, a feira infantojuvenil 'Promover Direitos, Construir o Futuro', uma iniciativa integrada na Semana dos Direitos das Crianças, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Funchal. O evento reuniu 19 entidades ligadas à infância e juventude e envolveu cerca de 300 crianças e jovens.

Entre as entidades participantes estiveram a PSP, a GNR, os Bombeiros Sapadores do Funchal e a Cruz Vermelha Portuguesa, além de organismos públicos, associações e instituições de intervenção social. A iniciativa procurou aproximar os mais novos das estruturas que trabalham na promoção e protecção dos seus direitos.

Através de demonstrações, workshops, acções de sensibilização e actividades interactivas, a feira proporcionou aos participantes um contacto directo com as diferentes entidades, dando a conhecer os direitos das crianças e promovendo a sua compreensão.

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal com os pelouros da Educação e Juventude, Helena Leal, visitou o evento, que teve também como propósito incentivar a participação ativa das crianças e jovens na sociedade.