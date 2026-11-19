Cerca de 20 alunos do 12.º ano da Escola Secundária Francisco Franco participaram ontem, 18 de Novembro, numa conferência sobre desenvolvimento sustentável e valorização da Reserva da Biosfera do Porto Santo, promovida no auditório da Câmara Municipal daquela ilha.

A iniciativa envolveu estudantes do Agrupamento de Ciências Socioeconómicas, integrados no projecto Escola Embaixadora do Parlamento Europeu (EPAS), e foi dinamizada por Licínia Soares, sob o tema "Desenvolvimento, sustentabilidade e valorização da Reserva da Biosfera".

A sessão enquadrou-se no tema aglutinador da escola, "Humanizar o futuro numa Europa em transformação", e nas comemorações dos 70 anos da assinatura do Tratado de Roma, que se assinalam em 2027. Foi também abordado o contributo da integração europeia para o desenvolvimento económico e social de Portugal, desde a adesão à então Comunidade Económica Europeia, em 1986.

Durante a conferência, os alunos conheceram os principais investimentos realizados no Porto Santo com apoio de fundos europeus, as oportunidades de financiamento para projectos sustentáveis e as iniciativas previstas no Plano de Acção Estratégico do Porto Santo 2030.

Foram ainda apresentados projectos de preservação ambiental e valorização do património natural e cultural da ilha, incluindo as campanhas "Porto Santo + Limpo", acções de conservação da biodiversidade e parcerias desenvolvidas no âmbito do programa europeu Interreg MAC.

A actividade procurou sensibilizar os jovens para a sustentabilidade, a cidadania europeia e a participação activa na construção de um futuro que concilie o desenvolvimento económico com a protecção dos recursos naturais e a valorização da Reserva da Biosfera do Porto Santo.