Ataques israelitas em Gaza na quinta-feira causaram 13 mortos

O número de vítimas mortais na Faixa de Gaza na sequência de ataques israelitas ao longo de quinta-feira subiu para 13, anunciaram hoje as autoridades do território palestiniano.

O balanço anterior era de 11 mortos, mas as autoridades informaram hoje da morte de mais duas pessoas em Khan Yunis (sul), noticiou a agência espanhola EFE.

Uma das novas vítimas, um homem de 36 anos, morreu num ataque com um drone que atingiu uma tenda em Al Kanis, na zona de Al Mawasi.

O mesmo ataque causou ainda vários feridos, disseram fontes do Hospital Nasser.

No próprio hospital morreu um homem que tinha ficado ferido no bombardeamento israelita da madrugada de quinta-feira contra o edifício Al Yassin, situado dentro do complexo médico.

O balanço do ataque contra o hospital passou para sete mortos, incluindo uma criança de 13 anos e um médico.

O exército israelita alegou que o alvo da operação contra o hospital era Mohamed Abu Ismail, que disse ser comandante da Brigada de Khan Yunis do Hamas, bem como outros alegados combatentes que estavam no interior do complexo.

Contudo, as forças armadas israelitas ainda não confirmaram a morte de Abu Ismail, que não consta da lista de vítimas identificadas pelo hospital, nem forneceram novos pormenores sobre o seu estado desde o ataque.

As forças israelitas disseram num comunicado que dois dos mortos, Abu Zarifa e Abu Anza, eram membros do Hamas e que o grupo extremista pretendia restabelecer as capacidades militares em Khan Yunis a partir do complexo hospitalar.

No norte da Faixa de Gaza, um homem e uma mulher foram mortos na quinta-feira num ataque israelita contra uma viatura que, segundo o Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, se encontrava nas imediações da entrada do complexo médico.

O hospital denunciou ainda que um drone israelita atingiu um edifício residencial no mesmo bairro, fazendo um número indeterminado de feridos.

Desde o início da guerra, há mais de três anos, Israel acusa o Hamas de utilizar os hospitais para fins militares e o complexo Nasser, um dos principais do território, já foi alvo de ataques por diversas vezes.

O grupo palestiniano nega esta acusação, condenando uma "narrativa falsa" para justificar os bombardeamentos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) lamentou "mais um ataque mortal contra os serviços de saúde em Gaza" e a existência de pessoal clínico entre as vítimas.

Os ataques ocorrem apesar de a Faixa de Gaza se encontrar sob um cessar-fogo desde outubro de 2025.

Desde então, os ataques do exército israelita já causaram mais de 1.600 mortos, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

Antes do cessar-fogo, a ofensiva israelita em Gaza provocou mais de 75.000 mortos e seguiu-se aos ataques do Hamas em Israel de 07 de outubro de 2023, que causaram mais de 1.200 mortos e 250 reféns.

O Hamas é considerado um grupo terrorista por diversos países e organizações, como os Estados Unidos ou a União Europeia.

A retaliação israelita em Gaza foi considerada como um ato de genocídio contra a população palestiniana por uma comissão independente de inquérito da ONU.

O primeiro-ministro israelita em funções, Benjamin Netanyahu, é alvo de um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos durante a ofensiva em Gaza.