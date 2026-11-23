Há 29 anos, o DIÁRIO dava destaque na sua primeira página ao que se passava na Igreja da Nazaré. Numa altura em que a obra estava inacabada, o espaço era um "antro de marginais" com álcool, droga e música.

A 23 de Novembro de 1997, era noticiado que a construção inacabada da Igreja da Nazaré, no Funchal, se tinha transformado num foco de insegurança para os moradores das redondezas. Aquilo que deveria ser um espaço de fé e devoção acabara por se tornar num ponto de encontro para o consumo de álcool e droga, onde a música, os desacatos e as movimentações nocturnas perturbavam o descanso da população.

"Um clima de medo e terror instalou-se na Nazaré", descrevia o DIÁRIO, numa reportagem de duas páginas, que dava conta de uma realidade bem diferente daquela que se esperava de um futuro templo religioso. Com as obras ainda por concluir e o edifício completamente aberto ao exterior, o espaço era utilizado para encontros nocturnos, consumo de bebidas alcoólicas e outras actividades que deixavam os vizinhos apreensivos.

O cenário encontrado pela jornalista incluía "cacos de garrafas de cerveja, excremento e papel higiénico", além de vestígios associados ao eventual consumo de droga. Mas o que mais impressionava era o receio dos habitantes em falar abertamente sobre o assunto. "Aparentam saber muito mas contam pouco", podia ler-se na reportagem, onde era revelado que ninguém aceitava ser fotografado ou identificado.

"À noitinha, já se sabe que não se pode ir até à estrada sozinho. Até para ir buscar as crianças que vêm da escola temos medo", confessava um dos moradores. Outro recordava que os tempos em que podia deixar os portões abertos e circular tranquilamente pelo quintal tinham ficado para trás.

Recorte da reportagem de 23 de Novembro de 1997

Mas a revolta não se limitava à insegurança, porque os habitantes também criticavam a arquitectura da igreja, para cuja construção tinham contribuído com donativos. "Parece um avião. Nem sequer para armazém de banana aquilo serve", afirmava um dos entrevistados, enquanto outro lamentava que o edifício se parecesse mais com "um armazém gigante" do que com um templo religioso.

Confrontado com as denúncias, o padre Dias, então responsável pela Paróquia de São Martinho, esclarecia que a Diocese ainda não tinha recebido o imóvel. "A Igreja ainda não manda ali porque aquele prédio não foi entregue à Diocese. Não tenho autoridade para ir lá e expulsar seja quem for", explicava, reconhecendo que as autoridades já tinham sido alertadas.

Por sua vez, o então director regional de Urbanismo e Ambiente, Daniel Figueiroa, garantia que os trabalhos não estavam parados, contrariando a percepção dos moradores. A primeira fase da construção representava um investimento de 65 mil contos e o Governo Regional admitia fechar provisoriamente o edifício com portas e janelas para evitar novas utilizações indevidas.

A reportagem terminava com a PSP a prometer investigar as denúncias, enquanto a empresa responsável pela obra desvalorizava os problemas, classificando-os como "fogo de vista".