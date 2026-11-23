O Presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz, Olavo Câmara, destacou, na sessão de abertura do VII Seminário Regional dos Municípios Amigos do Desporto, a importância do desporto enquanto instrumento de desenvolvimento, promoção e afirmação do concelho, defendendo que a actividade desportiva deve ser também uma forma de valorizar as potencialidades do território, dinamizar a economia local e criar novas oportunidades.

Na sua intervenção, o autarca anfitrião do seminário deu particular destaque ao trabalho desenvolvido junto da população sénior, considerando que a criação do Gabinete de Apoio ao Idoso foi determinante para a implementação e consolidação das atividades físicas actualmente promovidas pelo Município.

Olavo Câmara revelou que, entre as várias medidas municipais, são precisamente as aulas de actividade física aquelas que mais reconhecimento e gratidão merecem por parte dos idosos. Um sinal de que o impacto destas políticas vai muito além do exercício físico: contribuem para uma vida mais saudável, combatem o isolamento e proporcionam momentos de convívio e partilha a quem, de outra forma, poderia passar grande parte do seu tempo sozinho em casa.

Para o Presidente da Câmara, é neste reconhecimento espontâneo da população, na satisfação que demonstra e na importância que atribui às iniciativas municipais que se mede o verdadeiro alcance do trabalho desenvolvido pela autarquia.

Olavo Câmara terminou deixando votos de um dia de trabalho profícuo, manifestando a expectativa de que a partilha de experiências e as sinergias criadas neste encontro possam dar origem a novas dinâmicas e projectos entre municípios, unidos por um objectivo comum: melhorar o bem-estar e as condições de vida das populações através do desporto.

O VII Seminário Regional dos Municípios Amigos do Desporto decorre durante todo o dia de hoje, no Espaço Multiusos do Porto Moniz, com três painéis de discussão dedicados à importância do desporto de proximidade, ao potencial dos territórios rurais e insulares para práticas desportivas sustentáveis e à relação entre desporto, território e inovação.

Os trabalhos são moderados por Nicolau Fernandes, Ricardo Oliveira e Miguel Guarda, respectivamente.