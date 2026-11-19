A Escola Secundária Jaime Moniz participa na edição de 2026 do Madeira Skills – Campeonato das Profissões, na área de Tecnologias da Fotografia, cuja competição decorre entre os dias 17 e 19 de Novembro, na Região Autónoma da Madeira.

Promovida pelo Instituto para a Qualificação, IP-RAM, a iniciativa corresponde à fase regional do Campeonato das Profissões – WorldSkills Portugal e reúne concorrentes de quatro entidades formadoras da Região.

Na área de Tecnologias da Fotografia, os participantes são desafiados a demonstrar os seus conhecimentos e competências técnicas, conjugando criatividade, sentido estético e domínio dos equipamentos e ferramentas específicas desta atividade profissional.

O Madeira Skills constitui uma oportunidade de valorização da formação profissional e de desenvolvimento de competências, permitindo aos concorrentes testar as suas capacidades num contexto de competição e contactar com as exigências do mundo do trabalho.

A competição representa ainda uma etapa de acesso ao Campeonato Nacional das Profissões – WorldSkills Portugal, que decorrerá em Aveiro, entre 23 e 27 de Fevereiro de 2027.