O Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça registou um total de 2.379 atendimentos entre 15 e 22 de Novembro, dos quais 1.859 corresponderam a adultos e 520 a crianças, segundo os dados divulgados pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

De acordo com o balanço semanal, a maioria dos atendimentos de adultos foi classificada como urgente, com 1.058 episódios. Seguiram-se 448 situações pouco urgentes, 326 muito urgentes e 21 não urgentes. Foram ainda registados seis casos considerados emergências.

O SESARAM relembra que as situações pouco urgentes e não urgentes devem privilegiar o recurso ao centro de saúde da área de residência, contribuindo para a disponibilidade do Serviço de Urgência para os casos urgentes. SESARAM

Já na urgência pediátrica, o cenário foi diferente, com as situações pouco urgentes a representarem a maior fatia dos atendimentos. Dos 520 episódios contabilizados, 319 receberam pulseira verde, correspondente a casos pouco urgentes, enquanto 174 foram classificados como urgentes e 27 como muito urgentes. Não se registaram emergências nem situações não urgentes.

No conjunto das duas urgências, 788 atendimentos foram classificados como pouco urgentes ou não urgentes, o equivalente a cerca de 33% do total.



