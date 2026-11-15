Ventura viabilizará todas as propostas "cabíveis" para menos custos com habitação e combustíveis

O presidente do Chega disse hoje que vai viabilizar, na especialidade do Orçamento do Estado, todas as propostas "orçamentalmente cabíveis" para reduzir os custos para as pessoas com habitação e combustíveis, acusando o Governo de falta de diálogo.

"A três dias do Orçamento do Estado ninguém sabe o que é que pode caber, o que é que não pode caber e depois o Governo queixa-se de uniões de partidos que só fizeram uma coisa, que é aquilo que o Governo devia ter feito: resolver a vida das pessoas, tentar melhorar a vida das pessoas", criticou André Ventura em declarações aos jornalistas durante uma visita à Feira da Golegã, distrito de Santarém.

Dentro das "propostas que são orçamentalmente cabíveis", o presidente do Chega adiantou que vai viabilizar todas aquelas que "implicarem menos custos para a habitação das pessoas e também as propostas que implicarem descida no IVA dos combustíveis ou nos impostos sobre os combustíveis".

"Da parte do Governo ficou uma nota muito negativa de que não houve uma preocupação, uma nota, um momento para um diálogo que pudesse levar à discussão do que é que podia ser aceite, o que é que podia caber, o que é que podia não caber", acusou.

Ventura referiu que, da parte do executivo liderado por Luís Montenegro, "não há um único sinal" se vão viabilizar propostas do Chega como a dedução do crédito à habitação no IRS, o fim da exigência de cauções ilimitadas ou uma garantia para os jovens na habitação.

"O Chega fez o que o Governo devia ter feito, que é olhar para os problemas que neste momento as pessoas têm e tentar resolvê-los. As pessoas não vivem do ar, nem de promessas, nem de tendas. Vivem de propostas, coisas concretas. Descer o preço dos combustíveis neste momento é uma exigência nacional", disse.

Sobre a habitação e a lei do arrendamento, em relação à qual tem um acordo com o PSD, o presidente do Chega insistiu que "os acordos são para cumprir".

"O Governo tem que perceber que nós, se queremos ter uma lei de arrendamento é para as pessoas comuns, para as pessoas que têm dificuldades em pagar a habitação, para os proprietários que têm dificuldades em ter habitação. Foi isso que pusemos lá [no acordo]. Se o Governo não quiser cumprir, não é problema nosso, tem que se virar para o Partido Socialista", avisou.

Sobre o anúncio de Isaltino Morais de que pretende lançar um novo partido, o presidente do Chega disse que respeita todas as forças partidárias, mas considerou "curioso que nasça um partido cujo objetivo não é melhorar a vida das pessoas na saúde, na educação, não é diminuir impostos, combater a corrupção", mas sim "travar o Chega".

"Isso parece-me curioso e acho que nos deve levar a pensar porque é que o sistema tem tanto medo que o Chega ganhe e vença as eleições", disse.

Sobre as declarações feitas no sábado pelo antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, de que espera que "não se percam mais 10 anos" sem reformar Segurança Social, Ventura defendeu que é preciso "garantir às pessoas que as suas reformas não vão ser tocadas".

"Para mim, a verdadeira reforma da Segurança Social é garantirmos que nos esforçamos todos para que as pensões sejam intocáveis e que possam aumentar e também começarmos a trabalhar para descer a idade da reforma das pessoas. Talvez não seja essa a ideia que alguns mais à direita têm, ou mesmo Pedro Passos Coelho tem, mas eu acho fundamental darmos estas duas garantias às pessoas", referiu.