Jardim Botânico da Madeira reabre hoje ao público a partir das 13h00
O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa que o Jardim Botânico da Madeira - Eng. Rui Vieira reabre hoje, quarta-feira, às 13h00, após a avaliação das condições de segurança do espaço.
Na sequência das medidas preventivas anunciadas ontem, e face às condições meteorológicas adversas, o IFCN procedeu à avaliação do Jardim Botânico, tendo verificado que estão reunidas as condições de segurança necessárias para a sua reabertura ao público.
Segundo nota à imprensa, o Instituto continuará a acompanhar a evolução das condições meteorológicas e a assegurar a monitorização dos espaços sob a sua gestão, mantendo como prioridade a segurança de todos os visitantes e trabalhadores.
O IFCN "agradece a compreensão de todos".