Brasil apreende 92 milhões de euros em mercadoria e droga e detém 82 pessoas em operação nas fronteiras

A autoridade tributária e financeira do Brasil apreendeu mercadorias ilegais e drogas avaliadas em 581 milhões de reais (cerca de 92 milhões de euros) numa operação que levou à detenção de 82 pessoas, informou hoje a instituição.

Esta operação, que é feita todos os anos e a que é dado o nome de Operação Fronteira, mobilizou mais de 500 funcionários do fisco brasileiro, entre os dias 03 e 13 de novembro, e resultou em 82 detenções, tendo sido realizadas 453 ações de fiscalização em pontos de fronteira terrestres, marítimos e aéreos.

Do valor total apreendido, 323,95 milhões de reais (cerca de 51,32 milhões de euros) corresponderam a mercadorias, enquanto 257,12 milhões de reais (40,7 milhões de euros) foram relativos a entorpecentes, segundo os dados divulgados pelo Fisco brasileiro.

Entre as drogas apreendidas estão 70,8 toneladas de canábis e derivados, avaliadas em 183,12 milhões de reais (29 milhões de euros), além de 240 quilogramas de cocaína, cujo valor foi estimado em 66,62 milhões de reais (10,5 milhões de euros).

Na operação, as autoridades apreenderam 166 armas de fogo e munições do arsenal de organizações criminosas, além de drogas sintéticas e precursores utilizados no fabrico de substâncias ilícitas.

Entre os produtos apreendidos estavam 408 iPhones de origem estrangeira, introduzidos irregularmente no Brasil, além de 217 mil cigarros eletrónicos e uma tonelada de rolamentos falsificados retidos no Porto de Santos.

No conjunto das ações, foram também retidos 273 veículos, embarcações e aeronaves, enquanto 82 pessoas foram detidas em flagrante delito, segundo os números apresentados pelo fisco brasileiro.

Em comparação com uma operação idêntica em 2025, o valor das apreensões feitas este ano aumentou 137%, passando de 244,26 milhões (38,7 milhões de euros) para 581,08 milhões de reais (92 milhões de euros), enquanto o número de operações subiu 214%, de 144 para 453, e as detenções em flagrante duplicaram, de 41 para 82.

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou em conferência de imprensa que os resultados foram alcançados sem disparo de arma de fogo e destacou o trabalho de preparação de investigação e inteligência das equipas envolvidas.

"Mais de meio milhão de reais em apreensões, centenas de armas apreendidas e toneladas de drogas apreendidas sem a troca de um tiro. Isso não é sorte. São meses de planeamento entre as nossas equipas com as forças de segurança pública e as Forças Armadas. Não houve alvos aleatórios. Tudo foi planeado", afirmou.

Barreirinhas destacou também a cooperação internacional na operação, que contou com a participação do Peru e da Colômbia, além de autoridades norte-americanas e da Organização Mundial das Alfândegas.

A autoridade O Fisco realizou 95 ações de fiscalização em portos, 89 em rodovias, 85 em aeroportos e outras 85 em fronteiras terrestres, numa ação que abrangeu 140 cidades brasileiras em 25 dos 26 estados do país.

A Operação Fronteira é realizada anualmente desde 2021 e constitui a principal iniciativa do Fisco, segundo o Governo brasileiro, para fiscalizar e reprimir atividades ilícitas nas fronteiras brasileiras, incluindo contrabando, descaminho e tráfico de drogas, armas, fauna e flora.