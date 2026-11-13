Quase 70.399 novos casos de diabetes registados em 2025 nos cuidados de saúde primários

Quase 70.400 novos casos de diabetes foram registados em 2025 nos cuidados de saúde primários, elevando para 960.064 o número de pessoas com diagnóstico registado no SNS, o equivalente a 8,9% dos utentes inscritos no SNS, segundo a DGS.

De acordo com os dados do Relatório 2026 do Programa Nacional para a Diabetes, da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje divulgado, foram efetuados 70.399 novos registos de diagnóstico de diabetes em 2025, tendo-se verificado, comparativamente a 2024, mais 23.055 registos.

"A pandemia de diabetes continua a ter números crescentes", disse à Lusa a diretora do programa, Sónia do Vale, sublinhando que o número pessoas identificadas tem vindo a aumentar, representando cerca de 8,9% das pessoas que são acompanhadas nos cuidados de saúde primários.

Segundo Sónia do Vale, estima-se que cerca de mais de 14% das pessoas entre os 20 e os 79 anos têm diabetes, o que indica que ainda há "muitas pessoas por diagnosticar".

"Temos estado a aumentar o número de pessoas identificadas, mas ainda precisamos de identificar mais para saber quem têm a doença, para atuar precocemente e para evitar complicações", defendeu.

A prevalência da doença apresenta variação regional, com o Alentejo a apresentar o valor mais elevado (10,6%), seguido do Norte (9,9%), do Centro 9,6%, de Lisboa e Vale do Tejo (7,6%) e do Algarve (7,4%), segundo o relatório divulgado a propósito do Dia Mundial da Diabetes, assinalado no sábado.

Os dados indicam que existem mais de 24.000 pessoas com Diabetes tipo 1 registadas, das quais 3.161 têm menos de 20 anos.

"Desde 2023, os novos casos registados de DT1 têm-se mantido relativamente estáveis até aos 14 anos, observando-se uma diminuição dos 15 aos 19 anos", afirma o relatório.

Das avaliações do risco de diabetes tipo 2 realizadas nos CSP de Portugal Continental, 17,2% foram classificadas como apresentando risco moderado, 13,4% risco elevado e 1,1% risco muito elevado.

Sónia do Vale referiu que, atualmente, cerca de dois terços das pessoas elegíveis já foram rastreadas, tendo sido identificado que cerca um terço tem "um risco aumentado de vir a desenvolver diabetes nos próximos 10 anos".

"Estas são também pessoas que nos preocupam e nas quais temos que atuar, até porque grande parte dos casos de diabetes são diabetes tipo 2 e, portanto, vale a pena atuar nos fatores de risco", afirmou.

A responsável defendeu a importância de medidas preventivas, como manter uma alimentação saudável, praticar atividade física, não fumar e manter um peso adequado, para evitar o desenvolvimento da doença.

Segundo o relatório, no final de 2025 encontravam-se em tratamento, com perfusão subcutânea contínua de insulina, 6.294 pessoas, das quais 5.474 utilizavam Sistemas de Administração Automática de Insulina.

Sónia do Vale destacou o aumento do acesso a estas tecnologias, na sequência da alteração do modelo de disponibilização das bombas de insulina, que passaram, no início de 2025, a ser adquiridas através das farmácias comunitárias.

Na população pediátrica, a cobertura aumentou de 55% em 2024 para 80,5% em 2025, realçou.

"Conseguimos dar mais acesso a estes novos tipos de tratamento, que são muito mais eficientes e também melhoram muito a qualidade de vida", afirmou, acreditando ao longo deste ano e nos próximos se consiga "aumentar muito" a cobertura das pessoas com diabetes tipo 1.

O Relatório assinala ainda uma redução dos episódios de enfarte agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral em pessoas com diabetes, bem como uma diminuição dos episódios de hipoglicemia.

A diretora do programa destacou para estes resultados a melhoria do controlo dos níveis de açúcar no sangue e de outros fatores de risco, como a hipertensão e o colesterol, e as "armas" terapêuticas atuais que permitem ter as pessoas melhor controladas.

Segundo os dados, a diabetes representou 2,6% de todas as mortes em 2024 e a taxa de mortalidade antes dos 75 anos diminuiu significativamente desde 2020.

Em 2025, os custos diretos identificados da diabetes no SNS ascenderam a 748,7 milhões de euros. "Ao longo dos últimos anos, verifica-se um aumento significativo dos encargos com medicamentos e dispositivos. Contudo, no último ano, verificou-se uma estabilização desses encargos face ao ano anterior".

"Em paralelo, verifica-se uma redução progressiva dos custos dos internamentos hospitalares em pessoas com diabetes", salienta o relatório.

Em 2024 foram contabilizados 281.349 episódios hospitalares envolvendo diabéticos. Nos episódios em que a diabetes foi o diagnóstico principal, registaram-se 52.816 episódios em ambulatório e 6.963 internamentos.