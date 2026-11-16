Jaime Moniz promove hoje conferência sobre diabetes e novos tratamentos

A Escola Secundária Jaime Moniz recebe esta manhã de segunda-feira, uma conferência dedicada à diabetes, com especial enfoque na diabetes tipo 2 e nos novos tratamentos disponíveis. A sessão, com início às 09h45, decorre na sala de conferências e tem como orador o endocrinologista Silvestre Abreu.

Dirigida à comunidade escolar, a iniciativa pretende sensibilizar alunos e professores para uma doença com impacto crescente na saúde pública, proporcionando informação sobre os factores de risco, a prevenção e as possibilidades de tratamento.

Prevenção e factores de risco

A intervenção incidirá sobretudo na diabetes tipo 2, a forma mais comum da doença, frequentemente associada a factores como a obesidade, o sedentarismo, uma alimentação desequilibrada e o envelhecimento.

Entre as possíveis complicações encontram-se as doenças cardiovasculares, o acidente vascular cerebral, a insuficiência renal, as lesões neurológicas e os problemas de visão.

A adopção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de actividade física continuam a ser fundamentais na prevenção. A este propósito, Silvestre Abreu tem desenvolvido acções de sensibilização no estabelecimento de ensino, destacando a importância da mudança de comportamentos na redução do risco de desenvolver a doença.

Avanços nos tratamentos

Os novos tratamentos disponíveis para a diabetes constituem outro dos temas da conferência. A evolução terapêutica dos últimos anos tem permitido desenvolver novas estratégias de controlo da glicemia e de redução do risco de complicações, complementando a alimentação equilibrada e a medicação.

A iniciativa enquadra-se nas comemorações do Dia Mundial da Diabetes, assinalado a 14 de Novembro, e dá continuidade às sessões de sensibilização que o endocrinologista tem realizado no Jaime Moniz em anos anteriores.