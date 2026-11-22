Vários ataques de 'drones' atingiram hoje áreas residenciais e um edifício das Nações Unidas em Cartum, a capital sudanesa retomada em março de 2025 pelo exército aos paramilitares das Forças de Apoio Rápido, segundo a ONU e fontes locais.

Uma fonte do exército sudanês afirmou à agência de notícias France-Presse (AFP) que o ataque tinha sido lançado "a partir do aeroporto de Bahir Dar, na Etiópia", país que o Governo sudanês acusa regularmente de apoiar os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), nomeadamente permitindo-lhes lançar 'drones' a partir do seu território, o que Adis Abeba nega.

Ouviram-se explosões das 02:00 locais (00:00, em Lisboa) até às 04:30 (02:30, em Lisboa) em diferentes partes da cidade e arredores, relataram as testemunhas ouvidas pela AFP, muitas das quais mencionaram ataques a habitações.

"Um edifício das Nações Unidas, onde se encontravam colegas da ONU, foi danificado", indicou o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) na rede social X.

"Isto ocorreu numa zona civil", precisou a agência da ONU, denunciando o risco "inaceitável" colocado ao seu pessoal.

"O ataque de 'drones' ocorrido ao amanhecer de hoje constitui uma continuação da agressão etíope contra o território sudanês", afirmou a fonte militar à AFP.

No início de novembro, o Sudão anunciou ter informado o Conselho de Segurança da ONU e a União Africana sobre a "agressão flagrante" do país vizinho.

A Etiópia, que rejeita as acusações do Sudão, acusa-o por sua vez de apoiar rebeldes ligados à Frente de Libertação do Povo do Tigré (TPLF), algo que Cartum nega.

A guerra entre o exército e os paramilitares das RSF, que começou em abril de 2023, causou mais de 200.000 mortos no Sudão, segundo trabalhadores humanitários.

De acordo com a ONU, o conflito também provocou a pior crise humanitária do mundo.

Ambos os lados estão a usar cada vez mais 'drones', capazes de atingir alvos a centenas de quilómetros de distância sem colocar em perigo os seus combatentes, uma mudança tática particularmente devastadora para a população.

Quase 75% dos civis registados como mortos na guerra no Sudão este ano - mais de 1.630 pessoas - morreram devido a 'drones', indicou a ONU na terça-feira, sublinhando que o número total de vítimas civis é provavelmente mais elevado.

Na semana passada, um ataque de 'drone' do exército sudanês matou 15 pessoas, incluindo quatro crianças, numa aldeia do Kordofan Ocidental, um estado no coração de uma contra-ofensiva levada a cabo pelo exército para recuperar territórios dos paramilitares.