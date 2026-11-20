Chuva fraca na previsão meteorológica desta sexta-feira
Saiba quais as previsões do IPMA para 20 de Novembro
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que esta sexta-feira conte com céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado a partir do meio da tarde. Além disso, deverão verificar-se períodos de chuva, em geral fraca, em especial a partir do meio da tarde e nas terras altas e vertente sul da ilha da Madeira.
Quanto ao vento, deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul.
Há ainda indicação de uma pequena subida de temperatura, em especial nas terras altas.
No caso concreto do Funchal, é expectável céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado a partir do meio da tarde e períodos de chuva fraca ou chuvisco, em especial a partir do meio da tarde.
ESTADO DO MAR:
Costa Norte: Ondas de noroeste com 2 a 3 metros, diminuindo
gradualmente para 1,5 a 2 metros.
Costa Sul: Ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros.
Temperatura da água do mar: 22/23 ºC