O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que esta sexta-feira conte com céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado a partir do meio da tarde. Além disso, deverão verificar-se períodos de chuva, em geral fraca, em especial a partir do meio da tarde e nas terras altas e vertente sul da ilha da Madeira.

Quanto ao vento, deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul.

Há ainda indicação de uma pequena subida de temperatura, em especial nas terras altas.

No caso concreto do Funchal, é expectável céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado a partir do meio da tarde e períodos de chuva fraca ou chuvisco, em especial a partir do meio da tarde.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 2 a 3 metros, diminuindo

gradualmente para 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 22/23 ºC