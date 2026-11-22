Uma viatura despistou-se esta noite em Água de Pena, capotou e pegou fogo, mas o condutor conseguiu sair ileso.

O acidente aconteceu esta madrugada, pouco depois da 1h00, tendo os Bombeiros Municipais de Machico sido chamados cerca de 20 minutos depois.

Para o local, foram mobilizadas duas viaturas de combate a incêndios e respectivas tripulações, mas não uma ambulância de apoio.

Limitaram-se a apagar o fogo na viatura que ficou totalmente carbonizada, com o condutor já fora de perigo e sem precisar de assistência médica.