Carro capota, incendeia-se mas sem causar vítimas
Uma viatura despistou-se esta noite em Água de Pena, capotou e pegou fogo, mas o condutor conseguiu sair ileso.
O acidente aconteceu esta madrugada, pouco depois da 1h00, tendo os Bombeiros Municipais de Machico sido chamados cerca de 20 minutos depois.
Para o local, foram mobilizadas duas viaturas de combate a incêndios e respectivas tripulações, mas não uma ambulância de apoio.
Limitaram-se a apagar o fogo na viatura que ficou totalmente carbonizada, com o condutor já fora de perigo e sem precisar de assistência médica.
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