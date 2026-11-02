Bloco de Esquerda defende limites máximos às rendas

O Bloco de Esquerda (BE) na Madeira defende a imposição de limites máximos às rendas de habitação, em função da tipologia e localização dos imóveis, como medida imediata para combater a crise habitacional e o aumento do custo de vida.

A posição foi assumida durante uma iniciativa de contacto com a população, realizada este fim-de-semana, na baixa do Funchal, na qual os bloquistas criticaram as políticas de habitação dos sucessivos governos e acusaram os partidos à direita de favorecerem a especulação imobiliária.

Num comunicado assinado pela coordenadora regional, Dina Letra, o BE propõe ainda o alargamento das deduções em IRS dos juros do crédito à habitação e a utilização da Caixa Geral de Depósitos para pressionar a redução das margens de lucro da banca.

A médio prazo, os bloquistas defendem o aumento do parque habitacional público, a reconversão de edifícios devolutos do Estado em habitação acessível e o agravamento da tributação sobre imóveis mantidos desocupados por fundos imobiliários.

O partido contesta igualmente as alterações à legislação sobre despejos e apela à participação da população nas manifestações previstas para 14 de Novembro.

"Ter casa não pode ser um luxo acessível apenas a alguns", sustenta Dina Letra, defendendo uma mudança nas políticas públicas de habitação.