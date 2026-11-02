Obra da construção do Teleférico do Curral das Freiras arranca hoje

A construção do projeto da Madeira SkyPark, que inclui o teleférico mais alto do mundo, arranca hoje na freguesia do Curral, em Câmara de Lobos, anunciaram os promotores.

"A fase de construção começa hoje, após aprofundamento de estudos geológicos e ambientais para garantir os mais altos padrões de segurança e sustentabilidade", dizem, numa nota enviada à agência Lusa.

O projeto `Madeira Skypark´, que representa um investimento de 48,5 milhões de euros e tem abertura prevista ao público em 2028, terá um teleférico "com a maior altura do mundo (desde o solo), com 706 metros de altura do vão ao solo e um dos mais extensos em vão suspenso", lê-se.

Também inclui um "zipline" de 2.300 metros - equipamento para a descida em cabo suspenso - num percurso imersivo entre engenharia e natureza", adiantam.

O presidente do conselho de administração, Nuno Freitas, citado no documento, afirma que o projeto ambiciona tornar-se "um novo ícone turístico regional, com atratividade durante todo o ano e potencial para captar visitantes nacionais e internacionais, contribuindo para diversificar a oferta e distribuir os fluxos turísticos pelo território, valorizando o interior da ilha".

O responsável argumenta que este projeto "terá um impacto positivo nas comunidades do Curral das Freiras e do Jardim da Serra, criando novas oportunidades para os negócios locais e contribuindo para a fixação e atração de residentes".

O projeto turístico privado, desenvolvido no âmbito de uma concessão pública, está localizado entre o Curral das Freiras e o Jardim da Serra, vai criar 50 novos postos de trabalho diretos na fase de operação, prevendo-se que atraia 200 mil visitantes anuais e de gerar 400 milhões de euros em receitas públicas.

Está prevista a construção de um sistema de teleféricos, um parque de aventura, um centro de interpretação da natureza, um slide, além das infraestruturas de apoio e comércio local.

Ainda detalha que o Madeira SkyPark inclui dois teleféricos, sendo um que liga o Curral das Freiras ao Miradouro do Paredão), com duas cabines com capacidade para 15 pessoas, que percorrem 1.012 metros, com desnível de 789 metros.

O outro entre o Paredão -- Boca da Corrida, "um dos maiores vãos suspensos do mundo", também composto por duas cabines, com percurso de 3.070 metros e um desnível de 230 metros, sendo este o teleférico com maior altura ao solo (superior a 700 metros).

Quanto ao `zipline´ ou `slide´ de grande extensão, tem um percurso de 2.300 metros, entre a Boca da Corrida e a estação do Curral das Freiras, e vai permitir "desfrutar de uma sensação de voo através de uma das mais impressionantes paisagens da ilha", afirmam.

Os responsáveis asseguram que o projeto "segue as melhores práticas ambientais, garantindo a proteção da fauna e flora, com soluções de mitigação dos impactes sobre espécies relevantes para a biodiversidade local, incluindo a freira-da-madeira".

Reforçam que o calendário da execução da obra resulta do "aprofundamento dos estudos técnicos e ambientais, indispensáveis para a execução segura de uma infraestrutura excecional a nível mundial, bem como para dar resposta rigorosa aos requisitos legais e procedimentais associados ao respetivo licenciamento".

O projeto do Madeira SkyPark surgiu em 2021, gerou polémica, manifestações e petições contra a sua concretização, nomeadamente da associação ambientalista Quercurs e partidos políticos, tendo o Governo Regional autorizado em novembro de 2022 a abertura de concurso público para a sua concessão.

Em 2024, a concessionária apresentou à população da localidade os detalhes do projeto e, em abril deste ano, o município de Câmara de Lobos aprovou o licenciamento.