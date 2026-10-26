João Henriques foi apresentado esta manhã como novo treinador do Nacional, o terceiro, depois de João Gião e Alexandre Santos.

Numa cerimónia que decorreu no Estádio da Madeira e contou com a presença do presidente Rui Alves, João Henriques mostrou-se feliz por ter vindo para o Nacional.

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João Henriques já observa o Nacional na Choupana Novo treinador dos alvinegros acompanha o encontro no Estádio da Madeira contra o Sporting de Braga e deverá ser apresentado oficialmente esta segunda-feira

Queria, antes de mais, agradecer a confiança manifestada pelo presidente. Foi uma conversa simples, rápida e franca com o presidente e, por isso, foi fácil aceitar o convite. João Henriques

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"O facto de ser o terceiro treinador do Nacional nesta época é sinal de que algo não estava a correr bem. Contudo, o mais importante, agora, é olhar para o futuro com confiança. Esperemos que o resto da época seja repleto de sucesso. Uma palavra para o trabalho extraordinário que o Bruno Abreu desenvolveu no tempo que esteve à frente da equipa", referiu João Henriques na apresentação.

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O presidente Rui Alves, que também agradeceu o trabalho de Bruno Abreu, mostrou-se confiante no trabalho que vai desenvolver o novo treinador.

João Henriques é o novo treinador do Nacional Técnico português regressa à Madeira após ter orientado o Marítimo na temporada 2022/2023

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