Insolvências na Madeira diminuem 31% face ao período homólogo

O número de processos de falência, insolvência e recuperação de empresas entrados nos tribunais judiciais de 1.ª instância da Comarca da Madeira diminuiu no 2.º trimestre de 2026, tanto em comparação com os três meses anteriores como face ao período homólogo, segundo dados da Direcção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) divulgados hoje pela DREM.

Segundo a Direção Regional de Estatística da Madeira, entre Abril e Junho, deram entrada 40 processos desta natureza, menos oito do que no 1.º trimestre, quando tinham sido contabilizados 48, o que representa uma redução de 16,7%. Em relação ao 2.º trimestre de 2025, período em que foram registados 58 processos, a descida foi já de 31%.

No mesmo trimestre, os tribunais contabilizaram 36 processos findos, menos 25% do que no período homólogo de 2025. Destes, 35 terminaram com falência ou insolvência decretada, correspondendo a 97,2% do total.

O número de falências e insolvências decretadas também recuou face aos períodos de comparação. Foram menos 38,6% do que no 1.º trimestre de 2026, quando se registaram 57, e menos 22,2% do que no 2.º trimestre de 2025, que contabilizou 45.

Quanto à natureza dos intervenientes, as pessoas colectivas representaram 77,1% das falências e insolvências decretadas. Das 35 decisões registadas entre Abril e Junho, 27 envolveram empresas e oito pessoas singulares, sendo certo que no caso das empresas é o número mais alto desde o 1.º trimestre de 2017, enquanto que no caso dos indivíduos é o número mais baixo de que há registo (desde o 1.º trimestre de 2015).