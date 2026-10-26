Ciclo "Ilha Secreta — Fachos de Música" termina no Funchal a 31 de Outubro

O ciclo de concertos "Ilha Secreta — Fachos de Música" encerra no próximo sábado, 31 de Outubro, às 17h00, na Casa-Museu Frederico de Freitas, no Funchal. O último espectáculo conta com uma formação internacional, cujos nomes serão divulgados apenas 48 horas antes da actuação, mantendo o formato de surpresa que caracteriza a iniciativa.

Promovido pela Bicho d'Pêssego — Associação Cultural da Madeira, com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, o ciclo aproxima a música de câmara de espaços culturais e históricos da Região. O conceito prevê a divulgação do local uma semana antes de cada concerto e a identificação dos músicos apenas dois dias antes.

Com cerca de uma hora de duração e lotação reduzida, os concertos terminam com um momento de conversa entre os intérpretes e o público, proporcionando uma experiência de proximidade com a música e os artistas.

A iniciativa arrancou a 25 de Julho, no Immersive Museum of Madeira, com o Funchal Guitar Quartet. Seguiu-se a actuação de Victor Teixeira, a 29 de Agosto, no Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, e o concerto do duo de bandolim e guitarra formado por Eduardo Sousa e João Tomás Alves, a 5 de Setembro, na Torre do Capitão, em Santo Amaro. As três sessões registaram lotação esgotada.

Os bilhetes para o concerto de encerramento custam 2 euros e estão disponíveis através da plataforma Eventbrite. Devido à capacidade limitada da Casa-Museu Frederico de Freitas, a organização recomenda a compra antecipada.

A sessão tem início às 17h00 de sábado, 31 de Outubro, e encerra a edição deste ano do ciclo.