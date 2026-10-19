Turista morre na Praia da Doca do Cavacas

Um homem, de nacionalidade suíça e com cerca de 60 anos, morreu esta tarde após ter sido encontrado dentro de água, em paragem cardiorrespiratória, no complexo balnear da Doca do Cavacas, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 16 horas, tendo a vítima sido prontamente assistida pelos nadadores-salvadores que se encontravam no local.

Segundo confirmou ao DIÁRIO Bruno Teles, capitão do Porto do Funchal, foram rapidamente activados os meios de socorro, nomeadamente a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa e o comando local da Polícia Marítima. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses também foram mobilizados para prestar apoio, segundo Válter Ferreira, adjunto de comando do Serviço Regional de Protecção Civil, num total de 4 meios e 11 operacionais.

Apesar das manobras de assistência e das tentativas de reanimação, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido confirmado no local.