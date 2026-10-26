International Sharing School junta-se a líderes mundiais da educação em conferência internacional sobre Inteligência Artificial

A International Sharing School marcou presença na IB Global Conference 2026, realizada entre 22 e 24 de Outubro, em Lyon, França, que reuniu mais de 2000 especialistas, líderes escolares e profissionais da educação, num dos mais importantes encontros internacionais dedicados ao futuro do ensino.

A participação surge poucos dias após a inauguração do novo campus da escola, no histórico Seminário da Encarnação, no Funchal, resultado de um investimento superior a 20 milhões de euros. Depois de concretizar um dos maiores investimentos privados na educação na Região, a instituição reafirma a sua aposta na qualidade pedagógica, na formação contínua das equipas e na integração das melhores práticas educativas mundiais na Madeira.

A delegação foi constituída por Todd Bazley, Diretor da Escola, Júlia Ladeira Santos, Diretora Pedagógica, Sonia Arias Paz, Coordenadora do Diploma Programme, e Afonso Franco, Coordenador do Middle Years Programme.

Sob o tema “Shared Learning, Shared Futures” (Aprendizagem Partilhada, Futuros Partilhados), a conferência contou com cerca de 120 sessões, dedicadas à inovação pedagógica, inteligência artificial, avaliação dos alunos e desenvolvimento de competências essenciais para os desafios do século XXI.

Para Todd Bazley, Diretor da Sharing School, a participação representa um compromisso com a melhoria contínua:

“Foi particularmente inspirador conhecer os desenvolvimentos futuros dos programas IB, que procuram reduzir a sobrecarga de conteúdos e dar maior importância às competências transferíveis e à aplicação do conhecimento em situações reais. Regressamos à Madeira com novas perspetivas e ideias que queremos partilhar com toda a nossa comunidade educativa.”

A inteligência artificial assumiu particular destaque, com debates sobre a sua utilização responsável, literacia digital e novas metodologias de ensino. Foram igualmente analisadas as transformações previstas nos sistemas de avaliação e a crescente importância do pensamento crítico, da criatividade e da autonomia dos alunos.

Afonso Franco, Coordenador do MYP, destacou também as oportunidades de colaboração internacional:

“Tivemos oportunidade de trocar experiências com educadores de diferentes países, conhecer boas práticas de avaliação e explorar novas abordagens pedagógicas.”

A única escola da Madeira autorizada a oferecer os três programas do International Baccalaureate — PYP, MYP e DP —, a International Sharing School pretende continuar a aproximar a Região dos mais elevados padrões internacionais de educação, formando jovens preparados para estudar, trabalhar e contribuir para uma sociedade cada vez mais global.

A escola oferece um protocolo de propinias especiais para a comunidade local, e convida todas as famílias a conhecerem o novo campus no próximo Open Day, sexta-feira, 13 de novembro, às 9h00. A participação é aberta à comunidade, mediante inscrição no website oficial da escola.