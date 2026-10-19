Autoridade Marítima confirma morte de turista na Doca do Cavacas

Um homem de 64 anos, de nacionalidade suíça, morreu esta tarde enquanto se encontrava a banhos no Complexo Balnear da Doca do Cavacas, no Funchal, confirmou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Turista morre na Praia da Doca do Cavacas Vítima, com cerca de 60 anos, foi encontrada dentro de água e assistida pelos nadadores-salvadores, mas não foi possível reverter a situação

Em comunicado, a AMN adianta que o alerta foi recebido pelas 16 horas, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, tendo sido mobilizados elementos da Polícia Marítima, da Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR), dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e da Cruz Vermelha Portuguesa.

À chegada das equipas de socorro, o homem encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. Foi retirado da água pelos nadadores-salvadores de serviço nas piscinas naturais, que iniciaram manobras de suporte básico de vida, em colaboração com os profissionais da EMIR.

Apesar das tentativas de reanimação, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado pela médica da EMIR. Após contacto com o Ministério Público, o corpo será transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi activado e o Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência. As causas da morte não foram divulgadas.