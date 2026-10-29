Luís Godinho apita o Nacional e Carlos Macedo o Marítimo
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou o árbitro Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora, para o jogo Arouca-Nacional, encontro da 10.ª jornada da I Liga que está marcado para domingo, às 15h30. Esta é a primeira vez, nesta temporada, que este árbitro internacional apita um jogo da equipa alvinegra. Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga, vai arbitrar o Marítimo- Santa Clara, domingo, às 18h00, no Estádio do Marítimo.
Ainda nesta jornada da I Liga, o árbitro madeirense Hélder Carvalho – filiado na Associação de Futebol de Santarém – foi nomeado para o jogo Gil Vicente- Vitória de Guimarães.