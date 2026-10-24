Derrota do Marítimo e golo de Ronaldo em destaque na imprensa nacional

A derrota do Marítimo frente ao Vitória de Guimarães, por 5-0, e o novo golo de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita estão entre os destaques relacionados com a Madeira na imprensa nacional deste sábado, 24 de Outubro.

O resultado da equipa madeirense é referido pelos três jornais desportivos, com o Record a destacar a "Vitória de mão-cheia" dos vimaranenses. Já Cristiano Ronaldo, que chegou aos 982 golos na carreira, merece referências em A Bola e no Record.

Nos restantes títulos da imprensa nacional, sobressaem a subida dos preços da habitação, as questões relacionadas com a saúde e a actualidade política.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Vivem em Portugal e vão votar a Israel. 'Estou pessimista, mas temos de tentar tudo'"

- "Preços das casas aumentam mais de 20% em quase metade do país"

- "Fraude nas falências. Farmácia valorizou-se em 390 mil euros em minutos"

- "Médicos. Ordem contesta novas regras para urgências externas"

- "Câmara do Porto. Mário Ferreira pagou para fazer menos lojas e mais casas"

Jornal de Notícias

- "Preço da habitação na região do Porto subiu 391 euros por m2 num ano"

- "Histórias de quem dá vida ao protesto"

- "F. C. Porto. Perante desejo de 'sangue' Farioli pede união à 'família'"

- "Ataque. Varandas ganha mais do que todos os administradores dos Dragões"

- "Évora. Procurador suspenso um mês por violência doméstica"

- "Brasil. Flávio vota em Vila Isabel, mas foi Lula quem venceu"

- "Defesa. Tecnologia portuguesa cria drones indetetáveis"

- "Porto. Passageiros queixam-se de autocarros muito cheios e atrasados"

- "Escritaria. Roger Waters em Penafiel na homenagem a Luís Represas"

Correio da Manhã

- "Preços das casas disparam 122% em 7 anos. Dados do INE revelam agravamento brutal"

- "Alunos bloqueiam escolas"

- "Gasóleo mais caro e gasolina baixa sete cêntimos"

- "Parlamento: Empreiteiro amigo de Luís Neves chamado à CPI"

- "Em Leiria: Brasileira morre em lua-de-mel"

- "Emboscada: Trio rouba 104 mil euros de prémio do Casino da Póvoa"

- "Benfica: Marco Silva em alerta máximo nos Açores. Treinador acredita em Trubin"

- "Dia mais longo. Hora muda esta madrugada"

O Jogo

- "Gil Vicente-FC Porto. Farioli lança chamas. Treinador aquece discurso contra inimigo externo na antecâmara do duelo de hoje em Barcelos. 'Sabemos de onde vem o desejo histórico de dividir e ver sangue'"

- "Benfica. Echeverri agrafado às águias. Rui Costa disposto a pagar 21 milhões para ter argentino a título definitivo"

- "Pavlidis a 100% fisicamente ataca golo 200 da carreira"

- "Sporting. Rui Borges seguro pelos adeptos. Nem um mau resultado quebrará confiança. Leões são uma das equipas da Champions que mais vantagens deixa escapar"

- "Braga. Victor Gómez atinge duas centenas de jogos"

- "V. Guimarães 5-0 Marítimo"

A Bola

- "Echeverri louco para ficar. Argentino, cedido pelo Manchester City, estreou-se a titular no Benfica frente ao Omonia e justificou a oportunidade. Criativo pisca o olho a contrato definitivo e à continuidade no onze. Cláusula de opção de compra é de Euro21 milhões. Encarnados só tomam decisão perto do final da época"

- "Palhinha 'capitão' sem braçadeira. Voltou a mostrar no Chipre, em episódio com Prestianni, que está pronto a defender os companheiros em campo"

- "Sporting. Rui Borges tem duas equipas mas falta-lhe um onze. Em 11 jogos oficiais já foram lançados 21 titulares"

- "Gil Vicente-FC Porto. 'Há sempre quem queira ver sangue'. Francesco Farioli garante que equipa e adeptos estão em sintonia na 'vontade de ganhar e fazer mais'"

- "V. Guimarães 5-0 Marítimo"

- "Revolucionário Mundial sub-15 arranca hoje. 189 países em competição no Azerbaijão. Equipas de oito em campo reduzido"

- "Internacional. Ronaldo marca e chega aos 982 golos"

Record

- "Sporting: Kaiaque ganha o lugar. Titular também na Liga. Guarda-redes senta Rui Silva. Ilibado dos 3 golos sofridos frente ao Lask"

- "Matadores como nunca. Suárez e Pavlidis atravessam as melhores fases da carreira"

- "Benfica: Barreiro só em 2027. Ausência mínima de 14 partidas. Rui Costa: 'Mudanças vão dar frutos'"

- "Gil Vicente-FC Porto: Farioli refuta críticas com discurso bélico: 'Tentam pôr uma bomba à nossa volta. Há ruído externo que quer ver sangue'. Castigo de Alvalade será cumprido na Allianz Cup"

- "V. Guimarães 5-0 Marítimo: Vitória de mão-cheia"

- "Arábia Saudita: Ronaldo soma e segue. Faz mais um e está a 18 dos 1.000"

- "Hóquei em patins: Nuno Lopes é campeão do mundo por França. 'Não digo que não a um convite'"