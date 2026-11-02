Madeira é exemplo na cobertura, mas preços continuam a preocupar

A Madeira é hoje um exemplo nacional e internacional ao nível da cobertura das telecomunicações, mas os preços dos serviços e a necessidade de maior concorrência continuam a ser desafios para a Região.

A avaliação foi deixada esta tarde por Sandra Maximiano, presidente da ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações), após uma audiência com o representante da República para a Madeira, Paulo Barreto, no Palácio de São Lourenço.

"É uma zona do país em que estão muito poucas áreas brancas", afirmou, destacando que actualmente existe conectividade mesmo em zonas afastadas dos centros urbanos, como as levadas, e nos túneis, onde anteriormente eram frequentes as quebras de sinal.

Apesar da evolução, a responsável considera que é necessário garantir "preços cada vez mais acessíveis" e maior concorrência entre operadores, para que os consumidores madeirenses possam beneficiar de melhores condições.

A renovação dos cabos submarinos foi outro dos temas em destaque, nomeadamente o anel CAM e as ligações inter-ilhas, que Sandra Maximiano considerou dois projectos estratégicos para as comunicações da Região e para a conectividade nacional e internacional.

Na reunião foram também abordadas as dificuldades na distribuição postal, sobretudo na correspondência proveniente do continente, que pode sofrer atrasos devido aos constrangimentos nas ligações aéreas.

Sobre as reclamações, a presidente da ANACOM indicou que os números nos sectores das comunicações electrónicas e postais se têm mantido globalmente estáveis. No entanto, reconheceu um ligeiro aumento das queixas relativas ao serviço postal, sobretudo por atrasos e correspondência que não chega aos destinatários.

A responsável destacou ainda o alargamento das competências da ANACOM na área digital, que passou a coordenar os serviços digitais em Portugal e deverá assumir também a supervisão do mercado da inteligência artificial, competência ainda por formalizar.