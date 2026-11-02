Ronaldo entre os quatro internacionais portugueses nomeados para melhor 'onze' do ano da FIFPro

Os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo estão entre os 26 nomeados para o melhor 'onze' de 2026 da Federação Internacional de Associações de Futebolistas Profissionais (FIFPro), anunciou hoje o organismo.

O defesa Nuno Mendes e o médio Vitinha, ambos dos franceses do Paris Saint-Germain, o médio ofensivo Bruno Fernandes, dos ingleses do Manchester United, e o avançado Cristiano Ronaldo, dos sauditas do Al Nassr, fazem parte da lista divulgada e votada por 19.806 jogadores dos sindicatos ligados à FIFPro.

Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea) e David Raya (Arsenal) são os três guarda-redes que receberam mais votos, com Nuno Mendes a concorrer por um lugar juntamente com o colega de equipa Hakimi, Pau Cubarsi (FC Barcelona), Cucurella (Chelsea e Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool), Upamecano (Bayern Munique) e a dupla de centrais do Arsenal, Gabriel Magalhães e Saliba.

Jude Bellingham (Real Madrid), Enzo Fernández (Chelsea e Manchester City), Pedri (FC Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Manchester City e FC Barcelona) são, além de Vitinha e Bruno Fernandes, as outras opções para o meio-campo.

Na corrida com Cristiano Ronaldo para compor a frente de ataque está o Bola de Ouro Harry Kane e o colega do Bayern Munique Michael Olise, Erling Haaland (Manchester City), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami) e Lamine Yamal (FC Barcelona).

Os finalistas do 'onze' masculino do ano da FIFPro são os 26 futebolistas que receberam o maior número de votos pelos seus desempenhos entre 04 de agosto de 2025 e 19 de julho de 2026, inclusive, sendo que os jogadores devem ter participado em, pelo menos, 30 partidas oficiais durante esse período.

Os 11 jogadores que receberem o maior número de votos nas suas respetivas posições serão selecionados para o 'Men's World 11', que será divulgado em 09 de novembro, nas plataformas digitais do organismo.