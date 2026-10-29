PS acusa Governo de promessas por cumprir

A presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, criticou hoje o Governo Regional pelas sucessivas promessas de utilização dos terrenos junto ao Madeira Tecnopolo, no Funchal, que continuam sem qualquer aproveitamento.

Em conferência de imprensa, a líder socialista classificou aquele espaço como a "terra prometida", recordando vários projectos anunciados ao longo de mais de duas décadas, mas que nunca chegaram a concretizar-se.

Segundo Célia Pessegueiro, antes de 2000 já estava prevista a ampliação do Madeira Tecnopolo e do centro de feiras e exposições. Em 2018, foi anunciada uma pista de atletismo, seguindo-se, em 2019, a promessa de um pavilhão para o Clube Desportivo Nacional.

Mais recentemente, em 2023, Miguel Albuquerque anunciou a disponibilização dos terrenos para a construção de 250 a 300 habitações em regime cooperativo, projecto que, segundo o PS, também não avançou.

"Esta é a terra prometida. É prometida a toda a gente", afirmou Célia Pessegueiro, sublinhando que "a última grande promessa foram os apartamentos que não saíram do papel".

A presidente socialista assegurou que o partido estará atento ao próximo Orçamento Regional para verificar se existe intenção efectiva de disponibilizar os terrenos para habitação a custos controlados.

"Que não se continue a prometer apenas, lançando os projectos e os desenhos lá para fora para entusiasmar as pessoas, sem que depois nada aconteça", apelou.