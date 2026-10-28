Os dias passam, os temas continuam semelhantes nos jornais

A crise na habitação é o tema mais transversal e relevante nas capas dos jornais desta quarta-feira, 28 de Outubro de 2026, com o debate do Orçamento do Estado para 2027 a servir de palco ao confronto entre Governo e oposição. A falta de casas a preços acessíveis, as propostas para aumentar a oferta e o financiamento à construção cruzam-se com a contestação popular, que leva milhares de pessoas à rua, em frente à Assembleia da República. A par da habitação, destacam-se as tensões políticas em torno da actuação policial, a fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos, as eleições em Israel e a discussão sobre o futuro energético e económico de Portugal. No desporto, o Sporting regressa às vitórias frente ao Marítimo, enquanto o FC Porto prepara a recepção ao Académico de Viseu e André Villas-Boas volta a dirigir críticas aos rivais.

A revista Sábado apresenta uma selecção diversificada, que passa pela revolução da inteligência artificial na saúde, pelo fenómeno do debanking — o encerramento de contas bancárias sem justificação aparente — e pela realidade dos activistas que participam em acampadas. A publicação aborda ainda as alegações de tratamento privilegiado e de lóbi pela Arábia Saudita envolvendo Luís Filipe Menezes e destaca uma aplicação portuguesa dedicada à compra e venda de recheio de hotéis.

O Correio da Manhã coloca em evidência os 800 mil senhorios que declaram rendimentos de rendas ao Fisco, num contexto em que a crise da habitação marca o debate parlamentar do Orçamento. A manifestação junto de São Bento também merece destaque, assim como as eleições legislativas em Israel e a deslocação de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos. Na actualidade criminal, sobressaem um homicídio em Gondomar na sequência de troca de mensagens e a detenção, em Portugal, de uma fugitiva espanhola. No desporto, o jornal destaca a vitória do Sporting por 2-1 sobre o Marítimo, a defesa do Benfica a Durán e as críticas de Villas-Boas.

O Público destaca os desvios financeiros nas obras públicas, que atingiram no ano passado o valor mais elevado desde 2006, e acompanha o debate sobre a habitação, com referências às posições de António José Seguro e Luís Montenegro perante a actuação policial. A fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos também integra a primeira página. Entre os restantes temas, o jornal assinala os 170 anos da ferrovia, o aumento de candidaturas a bolsas europeias de investigação científica e a questão dos 200 milhões de euros que o Governo terá de despender para assegurar um administrador da Galp.

O Jornal de Notícias centra-se na contestação ao Governo, com milhares de manifestantes a cercarem o Parlamento durante o debate do Orçamento do Estado. A habitação e as divergências entre Seguro e Montenegro sobre a actuação da PSP ocupam lugar de destaque. O jornal chama com grande destaque para o impacto dos bónus no IRS de Novembro, que poderão reduzir em 70% o reembolso do próximo ano, e para o homicídio em Gondomar associado a mensagens trocadas entre jovens. As eleições em Israel e a deslocação de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos completam os principais destaques, a par da vitória do Sporting sobre o Marítimo.

O Diário de Notícias dá relevo à habitação, com Seguro a defender que existem pelo menos 200 mil casas em condições de entrar no mercado de arrendamento, e aos protestos que acompanham o primeiro dia de debate do Orçamento do Estado para 2027. Na economia, destaca o financiamento de 300 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento para habitação a preços acessíveis e a posição do Governo sobre a Galp e a segurança energética. Mas o DN sublinha, como manchete, a necessidade de criar uma Agência Nacional da Saúde Digital, noticia a fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos e acompanha as eleições em Israel. A representação da imigração nas notícias, a TAP no modelo do Grupo Lufthansa e a actividade cultural dos NAPA completam a edição.

O Negócios coloca a crise da habitação no centro do debate orçamental e destaca a redução de pensões na Caixa Geral de Aposentações, a vigilância do Governo sobre a Galp e a necessidade de garantir a segurança energética. A publicação dedica ainda atenção às reservas de gás natural na Europa, aos riscos de subida dos preços e aos pedidos de apoio da indústria para conter os custos da energia. Numa entrevista, Elisa Ferreira, antiga comissária europeia, considera que Portugal é um país desorganizado que não aproveita os fundos europeus. A poupança para a reforma, o investimento tecnológico e as perspectivas económicas também integram os temas em destaque.

O Jornal Económico acompanha o debate sobre a habitação e o Orçamento, salientando o financiamento do BEI, que disponibiliza 300 milhões de euros para construir e reabilitar casas em Portugal e mais 750 milhões para recuperar zonas afectadas pelas tempestades. A Galp volta a estar em evidência, com o Governo disponível para apoiar investimentos da empresa. O jornal aborda ainda as previsões dos bancos de maior aperto do crédito às pequenas e médias empresas e de redução da procura de empréstimos para habitação. Os incentivos fiscais para o sector segurador, o impacto das sociedades pessoais na receita fiscal e a ambição de Lisboa de atrair centros de dados completam os principais assuntos.

O Jogo dedica a primeira página ao Sporting-Marítimo, com o bis de Pedro Lima a garantir aos leões a passagem à final four da Taça da Liga, apesar de uma exibição que mantém dúvidas sobre o momento da equipa. O FC Porto-Académico de Viseu é outro dos temas centrais, com André Villas-Boas a ter o maior destaque por voltar a criticar Benfica e Sporting e a exigir resultados na Liga dos Campeões. O jornal acompanha ainda a situação de Durán no Benfica, a possibilidade de Anísio chegar ao onze e a preparação dos dragões para o encontro no Estádio do Dragão. O futebol brasileiro, com Leonardo Jardim e Abel Ferreira em confronto até ao fim, também merece destaque.

A Bola destaca o alívio do Sporting, que regressa às vitórias após duas derrotas e garante um lugar na final four da Taça da Liga. Pedro Lima, autor dos dois golos frente ao Marítimo, e Rui Silva, decisivo nos instantes finais, são as figuras do encontro. No FC Porto, a recepção ao Académico de Viseu pode permitir a Francesco Farioli alcançar a 50.ª vitória como treinador dos dragões, num jogo em que se prevê rotação da equipa. André Villas-Boas volta a atacar os rivais, enquanto o Benfica acompanha a situação disciplinar de Durán e a possibilidade de despenalização. O jornal assinala também que Rui Costa está a um jogo de atingir os 300 encontros na presidência do clube.

E o Record dá destaque à vitória do Sporting por 2-1 sobre o Marítimo, com o bis de Pedro Lima a assegurar o apuramento para a final four, embora a equipa continue sob pressão. Os assobios dirigidos a Rui Borges e as declarações do treinador sobre a insatisfação dos adeptos reforçam o retrato de um Sporting ainda à procura de estabilidade. No Benfica, Prestianni é apontado como uma das figuras da Liga, enquanto André Villas-Boas volta a provocar os encarnados. A antevisão do FC Porto-Académico de Viseu, com Gabriel Mec a perfilar-se para a titularidade e Samu de fora, completa os principais destaques futebolísticos. O hóquei em patins e uma entrevista ao director-geral da Amnistia Internacional Portugal, sobre as promessas da FIFA, alargam a agenda desportiva e internacional do jornal.