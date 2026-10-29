Novo acidente causa congestionamento que supera os 8 km

Há um novo acidente a causar um enorme congestionamento na Via Rápida, no mesmo sentido de há pouco. O acidente, ainda sem mais informações, aconteceu na zona do Viaduto do Comboio, no sentido Machico - Ribeira Brava.

São cerca de 8 km de extensão neste momento, entre os km 25 e 17.3, desconhecendo as consequências do mesmo, além do constrangimento gigantesco para centenas de pessoas.

Para já, nenhuma das corporações de bombeiros sedeadas no Funchal foi chamada.