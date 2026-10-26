Congestionamento em ambos os sentidos da Via Rápida

Bom dia. A semana começa com o habitual parar e arrancar das viaturas na Via Rápida, que a esta hora enfrentam demoras em ambos os sentidos, no sentido do Funchal.

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No habitual nó da Cancela são cerca de 4 km de congestionamento devido a tráfego intenso, no sentido Machico - Ribeira, mas como se sabe a maioria vem para chegar ao centro do Funchal.

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No sentido oposto, que se tem tornado uma nova zona de congestionamento, entre Santo António e Santa Luzia, pode contar com menos tempo, mas igual congestionamento, neste caso de menos de 2 km.

Foto Google Maps

Conduza com precaução e aproveite que, como a hora mudou, a esta hora é mesmo de dia e, portanto, os primeiros raios de sol já encadeiam a visibilidade, tornando situação mais delicada ao volante.