Acessos à freguesia do Monte condicionados após o mau tempo desta noite

Os acessos à freguesia do Monte encontram-se condicionados na sequência da passagem da depressão Charles, de acordo com um comunicado divulgado há minutos pela Junta de Freguesia.

Neste momento, a entrada na freguesia pode ser feita pela Via Luso Brasileira, seguindo pela Portada de Santo António. O Caminho de Ferro permanece como alternativa.

A Junta dá ainda conta de outras situações que persistem em vários arruamentos: a Estrada dos Marmeleiros continua obstruída; no Curral dos Romeiros, a zona encontra-se isolada, estando a decorrer trabalhos de limpeza; e o Caminho dos Pretos permanece encerrado ao trânsito.

A Junta apela à compreensão da população e recomenda a máxima prudência nas deslocações, bem como o cumprimento da sinalização existente.

A Junta de Freguesia do Monte garante que continuará a acompanhar a situação e a manter os moradores informados sobre a evolução.