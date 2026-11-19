O presidente do Conselho Europeu avisou hoje que só uma paz que respeite a soberania da Ucrânia será duradoura, enquanto a líder da Comissão Europeia defendeu a necessidade de colocar Kiev numa "posição de força" para negociar.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais após a reunião da Coligação da Boa Vontade sobre a Ucrânia, em Berlim, António Costa salienta que a União Europeia está "unida no apoio à Ucrânia".

"Só uma paz que respeita a soberania da Ucrânia pode ser justa e duradoura. O apoio que a Coligação da Boa Vontade pode oferecer, incluindo em futuras garantias de segurança, é essencial", defende.

Por sua vez, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa mensagem também divulgada nas redes sociais, refere que a sua mensagem durante a reunião da Coligação da Boa Vontade "foi clara: a paz depende de colocar a Ucrânia numa posição de força".

"O nosso novo empréstimo de 45 mil milhões de euros apoia este objetivo. E continuaremos a aumentar a pressão sobre a Rússia até que esta se sente à mesa das negociações. O nosso 22.º pacote de sanções está a caminho", afirma.

A Coligação da Boa Vontade sobre a Ucrânia debateu hoje em Berlim os esforços diplomáticos em curso e as garantias de segurança após a guerra, num encontro que contou com a presença do Presidente ucraniano, União Europeia e NATO.

A reunião dos países aliados de Kiev, que se realizou sob o lema "Unidos pela Paz na Ucrânia", centrou-se nos "esforços diplomáticos em curso, as garantias de segurança para a Ucrânia após a guerra e a continuação do apoio" a Kiev, indicou o Governo alemão.

Foi a primeira reunião da coligação após a Europa ter definido quem são os interlocutores em futuras negociações de paz para a Ucrânia, mediadas por Washington e das quais representantes europeus têm estado afastados até agora.

França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Polónia, bem como representantes da Comissão Europeia, do Conselho Europeu e da NATO serão "a voz" da Europa numas conversações em que a Rússia quer rever a arquitetura de segurança europeia, algo que os europeus têm rejeitado.