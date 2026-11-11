Porto Santo recebe torneio de padel solidário a favor da Liga Contra o Cancro

O Hotel Vila Baleira, no Porto Santo, acolhe, entre 23 e 28 de Novembro, o Torneio de Padel Solidário – Novembro Azul, uma iniciativa que pretende aliar o desporto à sensibilização para a prevenção e o diagnóstico precoce do cancro da próstata. O evento é promovido em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional da Madeira, através da Delegação do Porto Santo, entidade beneficiária da iniciativa.

A competição contará com as categorias Masculino (M3/M4 e M5/M6), Feminino, Misto e Jovens/Adultos, esta última destinada a participantes até aos 14 anos. Integrado na campanha Novembro Azul, o torneio procura mobilizar atletas, famílias e visitantes para a importância da vigilância da saúde masculina e do acompanhamento médico regular.

As inscrições estão abertas até às 12 horas do próximo dia 17 de Novembro, através da plataforma Padel Teams.