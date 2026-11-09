'Cultura nos Mercados' volta a animar mercados municipais

A iniciativa 'Cultura nos Mercados' volta a animar os Mercados Municipais de Câmara de Lobos e do Estreito de Câmara de Lobos, já este fim-de-semana, dias 14 e 15 de Novembro, com a actuação dos Amigos da Gaita.

Promovida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a iniciativa pretende dinamizar os mercados municipais, levando a música e a cultura a espaços que são, por excelência, pontos de encontro, convívio e partilha entre a população.

A animação começa no sábado, dia 14 de Novembro, pelas 10h00, no Mercado Municipal de Câmara de Lobos, e prossegue no domingo, dia 15 de Novembro, pelas 9h30, no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos.

Segundo nota à imprensa, através desta iniciativa, a autarquia procura valorizar os mercados municipais, reforçando o seu papel enquanto espaços de proximidade, identidade e tradição, enquanto incentiva a população a frequentar estes locais e a apoiar o comércio local.

A Câmara Municipal convida toda a população a visitar os mercados e a desfrutar de mais um fim-de-semana de música, cultura e convívio.