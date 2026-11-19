Cristina Rodrigues vai depor no caso do alegado assalto ao gabinete de Ventura
O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa pediu ao Parlamento para que a deputada do Chega Cristina Rodrigues deponha presencialmente, na qualidade de testemunha, no caso do alegado assalto ao gabinete de André Ventura no Parlamento.
Este pedido do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa foi confirmado à agência Lusa pela própria deputada Cristina Rodrigues.
Em 18 de setembro passado, a Assembleia da República já tinha dado autorização para que o presidente do Chega, André Ventura, e os seus deputados Francisco Gomes e Paulo Seco fossem testemunhar sobre o caso.
Agora, este pedido da investigação para que Cristina Rodrigues deponha, segundo fontes parlamentares, foi recebido com alguma surpresa, porque até ao momento, em termos públicos, ainda se desconhece qualquer papel da sua parte que possa ser considerado relevante para o apuramento dos factos, ao contrário do que acontece com Francisco Gomes e Paulo Seco.
O deputado madeirense Francisco Gomes está no centro deste caso porque esteve no gabinete de André Ventura na manhã em que se conheceu o alegado assalto, no dia 28 de julho. Já Paulo Seco esteve na Assembleia da República, na véspera, de noite, até tarde. E foi noticiado que terá feito nessa noite uma deslocação ao gabinete de André Ventura.
Na manhã do dia 28 de julho, o presidente do Chega divulgou um vídeo nas redes sociais alegando que o seu gabinete na Assembleia da República teria sido invadido e remexido. Segundo André Ventura, o gabinete não estaria fechado à chave.
Mais tarde, André Ventura indicou que desapareceram do seu gabinete documentos relacionados com o primeiro-ministro e com a comissão de inquérito aos mandatos de Luís Neves enquanto diretor da Polícia Judiciária (PJ) que o partido propôs criar.
A PJ efetuou diligências no local, através da Unidade Nacional Contraterrorismo.
No dia seguinte, Ventura revelou que a PJ lhe pediu imagens do seu gabinete antes da alegada invasão e quis saber se as 'pen' "que tinham desaparecido tinham sido colocadas alguma vez no computador".
Em 30 de julho, o Ministério Público confirmou à Lusa a instauração de um inquérito sobre o caso, que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa, indicando que é coadjuvado na investigação pela PJ.
Em setembro, o procurador-geral da República, Amadeu Guerra, indicou que o inquérito tem caráter urgente e afirmou que o Ministério Público está a "trabalhar para que tudo seja rápido" nos casos que envolvem o ministro Luís Neves e da alegada invasão e roubo no gabinete do presidente do Chega.
Amadeu Guerra adiantou que o processo "está em investigação com celeridade", assinalando que até "decorreu durante as férias" do verão.