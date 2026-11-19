O francês Philippe Diallo e o japonês Kohzo Tashima são oficialmente candidatos à presidência da FIFA, numa corrida na qual concorrem contra o ítalo-suíço Gianni Infantino, recandidato à liderança.

O anúncio formal foi feito hoje pela FIFA, umas horas depois do final do prazo para apresentação de candidaturas à eleição de 18 de março, que decorrerá no 77.º congresso do organismo do futebol mundial, em Rabat, em Marrocos.

A comissão eleitoral da FIFA deverá agora verificar a admissibilidade das candidaturas para um ato no qual vencedor precisará de uma maioria dos votos das 211 federações filiadas na Federação internacional.

Infantino, de 56 anos, lidera a FIFA desde fevereiro de 2016 e procura um quarto mandato, depois de ter sido reeleito, então sem oposição, em 2019 e 2023.

Diallo, de 63 anos, presidente da Federação Francesa de Futebol, surge como candidato com o apoio da UEFA e defende uma liderança colegial, em contraponto com a "governança solitária" de Infantino.

"São necessários 106 votos: trata-se da maioria absoluta. Com o apoio unânime da UEFA conto já com uma base de votos muito expressiva. Cabe-me, juntamente com toda uma equipa, procurar apoio em outros continentes", referiu Diallo.

O japonês Kohzo Tashima, de 68 anos, presidente honorário da federação nipónica, pretende trazer para o organismo um "apurado sentido de ética" e, em entrevista ao jornal L'Équipe, já admitiu a possibilidade de uma candidatura conjunta ou aproximação a Diallo.

"Com um forte sentido de missão e uma determinação inabalável, aceito este desafio para que a FIFA se possa tornar uma organização mais saudável e fiável, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento do futebol à escala global", disse o japonês na formalização da candidatura.

Da lista final de candidatos não fazem o antigo internacional suíço Ramon Veja e o académico camaronês Jean Crépin Nyamsi, que chegaram a manifestar intenção de se candidatarem à presidência da FIFA.

Gianni Infantino tem enfrentado crescente oposição, após ter promovido em julho, sem consulta prévia, um projeto para vender participações dos Campeonatos do Mundo a investidores privados através de uma nova empresa comercial, proposta na qual recuaria.

Apesar do recuo no projeto de comercialização dos Mundiais, várias confederações como da Europa (UEFA) e da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF) mantêm a pressão e exigem a saída de Infantino da FIFA, assim como diversas federações nacionais.