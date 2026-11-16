UEFA apresenta francês Philippe Diallo como candidato à presidência da FIFA

O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, foi hoje aprovado pelas federações membro do comité executivo da UEFA como candidato às eleições para a presidência da FIFA, anunciou hoje o organismo que tutela o futebol europeu.

"Numa reunião presidida hoje pelo presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, as federações nacionais representadas no comité executivo da UEFA e no Conselho da FIFA convidaram Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, para se apresentar como candidato às eleições para a presidência da FIFA, marcadas para março de 2027, e unanimemente expressaram o seu apoio", lê-se no site da UEFA.

Depois de Philippe Diallo ter aceitado o convite para se apresentar às eleições, a sua candidatura deverá ser "formalmente ratificada pela comissão executiva da FFF" numa reunião marcada para terça-feira.

O anúncio de um candidato contra o atual presidente da FIFA, Gianni Infantino, surge depois de as federações da UEFA terem mostrado várias dúvidas sobre a forma como está a ser dirigida o organismo que tutela o futebol internacional.

O dirigente ítalo-suíço tem enfrentado crescente oposição, após ter promovido em julho, sem consulta prévia, um projeto para vender participações dos Campeonatos do Mundo a investidores privados através de uma nova empresa comercial, proposta na qual recuaria.

Apesar do recuo no projeto de comercialização dos Mundiais, várias confederações como da Europa (UEFA) e da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF) mantêm a pressão e exigem a saída de Infantino da FIFA, assim como diversas federações nacionais.

Até ao momento, apenas o antigo defesa suíço Ramon Vega e o presidente de honra da Federação Japonesa de Futebol, Kozo Tashima, tinham anunciado a intenção de concorrer contra Infantino, que é presidente da FIFA desde 2016.