Resgatados 759 migrantes a bordo de quatro embarcações no Senegal

A Marinha do Senegal resgatou 759 migrantes que viajavam a bordo de quatro embarcações utilizadas para a migração irregular, anunciou hoje.

"Esta terça-feira, 10 de novembro de 2026, duas unidades da Marinha Nacional prestaram assistência a quatro embarcações dedicadas à migração irregular, o que permitiu o resgate de 759 pessoas", afirmou a Marinha senegalesa na rede social X, sem adiantar mais pormenores.

Durante a semana passada, acrescentou, os navios da Marinha Nacional "também resgataram 817 pessoas, graças à ação combinada de unidades navais e terrestres posicionadas nas zonas costeiras".

A Marinha sublinhou que as suas operações de vigilância e intervenção no mar fazem parte de "missões de salvaguarda da vida humana no mar e de proteção das pessoas".

Embora as autoridades não tenham especificado o destino das quatro embarcações precárias intercetadas, o Senegal, vizinho da Guiné-Bissau, é um país de trânsito e de origem para os migrantes que chegam de forma irregular às Canárias, em Espanha (Oceano Atlântico) - uma das rotas migratórias mais perigosas do mundo.

Os serviços espanhóis de salvamento marítimo resgataram, esta terça-feira, 202 pessoas de duas embarcações, que foram levadas para a ilha de El Hierro, nas Canárias. O episódio ocorre em plena grave crise migratória, com 6.000 chegadas irregulares ao arquipélago desde 01 de novembro.

O ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, instou o Senegal, na passada sexta-feira, a "reforçar a gestão migratória" face ao aumento das chegadas às Canárias nas últimas semanas, e apelou a uma "solução conjunta" para fazer face a uma "situação complexa".

Grande-Marlaska transmitiu esta mensagem em Dacar ao seu homólogo senegalês, durante uma visita ao país africano para reforçar a cooperação bilateral em matéria de segurança e o combate às máfias que operam na rota migratória rumo às Canárias.