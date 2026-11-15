Voos da companhia moçambicana LAM podem ser afetados por limitações no combustível

As Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) alertaram ontem para possíveis reajustes de horários, redução da oferta e eventuais cancelamentos de voos nos próximos dias devido às restrições temporárias no fornecimento de combustível Jet A-1.

Num comunicado dirigido aos passageiros, parceiros e ao público, a companhia refere que foi notificada pelas empresas fornecedoras de combustível sobre limitações no abastecimento do Jet A-1, situação que poderá afetar as operações das aeronaves da companhia de bandeira moçambicana.

"Esta situação, alheia à nossa vontade, terá um impacto direto na nossa programação regular, podendo resultar em ajustes de horários, redução da capacidade de oferta e eventuais cancelamentos de voos nos próximos dias", indica a transportadora.

A LAM assegura que está a trabalhar com os fornecedores e com as autoridades aeronáuticas para minimizar os efeitos da contingência, tendo como prioridade a segurança das operações e a assistência aos passageiros afetados.

"As nossas equipas operacionais encontram-se a trabalhar em estreita coordenação com os fornecedores e as autoridades aeronáuticas, com vista a minimizar os efeitos desta contingência", refere a companhia.

Perante as possíveis perturbações, a empresa recomenda aos passageiros que verifiquem o estado dos voos antes de se deslocarem aos aeroportos e mantenham atualizados os contactos associados às reservas para receber informações sobre eventuais alterações.

A companhia acrescenta ainda que os passageiros afetados terão direito à remarcação gratuita ou ao reembolso, nos termos da política de assistência em vigor.

A transportadora lamenta os constrangimentos que a situação possa causar e agradece a compreensão e colaboração dos passageiros.

O alerta da LAM surge num contexto de dificuldades periódicas no abastecimento de combustíveis em Moçambique, associadas às perturbações do mercado internacional decorrentes do conflito no Médio Oriente.

Nos últimos meses, operadores do setor energético e associações empresariais têm alertado para atrasos logísticos, aumento dos custos de transporte e maior pressão sobre as cadeias de fornecimento de produtos petrolíferos.

Moçambique gastou 660,6 milhões de dólares (568,6 milhões de euros) na importação de combustíveis no primeiro semestre, marcado por dificuldades de abastecimento e de divisas, com a fatura a disparar 79,4% de março para junho.

Dados estatísticos do Banco de Moçambique, consultado recentemente pela Lusa, indicam que as importações de combustíveis foram repartidas entre 236,4 milhões de dólares (203,5 milhões de euros) no primeiro trimestre e 424,2 milhões de dólares (365,1 milhões de euros) no segundo.

Tratou-se de um aumento de 79,4% na fatura de importação de combustíveis por Moçambique do primeiro para o segundo trimestre, período precisamente marcado por dificuldades de abastecimento de combustíveis em várias regiões do país e por constrangimentos no acesso a divisas para financiar importações.

Em abril e maio registaram-se longas filas nos postos de abastecimento, encerramento temporário de algumas bombas e dificuldades no fornecimento que afetaram transportadores, empresas e consumidores.

O Governo decidiu em 07 de maio aumentar os preços dos combustíveis, com o litro de gasóleo a subir 45,5% e o da gasolina 12,1%, justificando a medida com os efeitos do conflito no Médio Oriente nos mercados internacionais de energia.

O gasóleo continuou a representar a maior parcela da fatura energética nacional, com compras ao exterior avaliadas em 455,6 milhões de dólares (392 milhões de euros) no semestre, seguido da gasolina, com 166,7 milhões de dólares (143,4 milhões de euros), e do combustível de aviação ('jet fuel'), com 38,4 milhões de dólares (33 milhões de euros).