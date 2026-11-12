Entrocamento dos Prazeres encerrado esta sexta-feira para reparação do pavimento

O entroncamento dos Prazeres, localizado ao quilómetro 21,175 da Via Expresso 3 (VE3), vai estar encerrado à circulação automóvel esta sexta-feira, dia 13 de Novembro, entre as 08h00 e as 19h00.

De acordo com um aviso divulgado pela Via Expresso, o condicionamento deve-se a trabalhos de reparação do pavimento, entre os quilómetros 21,1 e 21,2.

Durante o período de intervenção, os automobilistas deverão utilizar como percurso alternativo a Estrada Regional 222 (ER 222).

A empresa informa ainda que os trabalhos estarão devidamente sinalizados, apelando à compreensão dos utentes e ao cumprimento da sinalização e das indicações transmitidas no local.