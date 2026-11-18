Sete distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja, o segundo mais elevado, até sexta-feira, devido à agitação marítima, indicou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Santarém, Leiria, Lisboa, Viana do Castelo, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre e Braga devido à previsão de períodos de chuva persistente e por vezes forte.

Lisboa está sob aviso amarelo até às 18:00 de hoje, Santarém e Leiria vai estar entre as 09:00 e as 18:00 de hoje, Viana do Castelo, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre e Braga entre as 12:00 e as 18:00 de hoje.

No que respeita à agitação marítima, o Instituto colocou os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Porto e Viana do Castelo sob aviso laranja para a agitação marítima, prevendo-se "ondas de noroeste com cinco a seis metros, com altura máxima até 10 metros", refere-se num comunicado do IPMA.

Este aviso é válido entre as 18:00 de hoje e as 00:00 de sexta-feira, passando depois a amarelo até às 12:00 do mesmo dia.

Para o distrito de Lisboa, o aviso laranja é válido entre as 06:00 e as 12:00 de quinta-feira, prevendo-se que seja depois emitido o aviso amarelo até às 09:00 de sexta-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A restante costa a sul, nos distritos de Setúbal, Beja e Faro estarão sob aviso amarelo a partir de hoje ao meio-dia e as 9h00 de sexta-feira.