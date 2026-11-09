PSD homenageia quem enfrenta a doença oncológica

O Grupo Parlamentar do PSD apresentou na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um voto de saudação ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, associando-se às campanhas de sensibilização para a prevenção e o diagnóstico precoce do cancro da mama e da próstata, numa iniciativa que presta uma sentida homenagem a todos aqueles que enfrentam ou enfrentaram a doença oncológica.

No documento, os social-democratas destacam a dimensão profundamente humana destas campanhas, reconhecendo a coragem de quem conseguiu superar a doença e recordando, com igual admiração, aqueles que perderam a vida após uma resistência profundamente digna. Para o PSD, "o valor de uma luta jamais poderá ser determinado pelo seu desfecho, mas pela força humana que nela se revelou".

O voto expressa ainda uma gratidão significativa aos profissionais de saúde, pela dedicação e sensibilidade com que acompanham os doentes, e enaltece o trabalho desenvolvido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, particularmente pelo seu Núcleo Regional da Madeira, cujo envolvimento na dinamização destas campanhas tem sido determinante para a sensibilização da sociedade.

O PSD considera que esta iniciativa vem, assim, reforçar a importância de promover uma consciência colectiva em torno da doença oncológica, valorizando a prevenção e o investimento na saúde, sem descurar a dimensão humana de uma realidade que continua a afectar profundamente a vida de tantas pessoas e das suas famílias.