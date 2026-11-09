Divergências sobre financiamento na conferência da ONU sobre o clima

A 31ª conferência da ONU sobre o clima (COP31) começou hoje na Turquia, depois de um ano marcado por inundações e ondas de calor, com fricções sobre os fundos necessários para adaptação e mitigação da emergência climática.

Os líderes "devem estar à altura", instou o secretário-geral da ONU, António Guterres, numa declaração.

"Sabemos que qualquer atraso pesa particularmente sobre a ação climática", enfatizou o presidente da conferência, o ministro do Ambiente turco, Murat Kurum, durante a sessão de abertura da COP31.

Entre inundações mortais no Nepal, ondas de calor na Europa e incêndios na Indonésia, as alterações climáticas atingiram o planeta em força mais uma vez em 2026.

Ao mesmo tempo, a crise energética, alimentada pela guerra no Médio Oriente, está a pressionar os preços e a criar dificuldades orçamentais significativas aos governos, enfraquecendo a ambição climática.

No vasto centro de exposições da cidade costeira turca de Antália fala-se sobretudo de uma conferência destinada essencialmente a traduzir os compromissos assumidos em edições anteriores da reunião da ONU em ações concretas.

A ministra do Ambiente e Energia de Portugal, Maria da Graça Carvalho, já apelou em alguns momentos para que a COP31 seja uma conferência de ação.

A COP31, que reúne quase 200 países sob os auspícios da ONU e para a qual estão acreditados 68.544 participantes, deverá ser a conferência "da implementação" de promessas, declarou Murat Kurum.

As delegações negociaram a agenda da conferência durante a madrugada de hoje. O principal ponto de discórdia: o financiamento que os países desenvolvidos, historicamente responsáveis pela maior parte das emissões de gases com efeito de estufa, prometeram fornecer aos países em desenvolvimento.

Um responsável da União Europeia já tinha indicado na sexta-feira que não havia vontade política para aumentar as despesas.

É um arranque "difícil" para a COP31, disse Jasper Inventor, chefe da delegação da organização ambientalista internacional Greenpeace, adiantando que os países desenvolvidos se recusavam, em particular, a incluir certos itens de financiamento na agenda.

O "Programa de Trabalho de Financiamento Climático", um mecanismo decidido na COP30 no Brasil em 2025 para discutir acordos de financiamento, será finalmente debatido oficialmente. Mas não a triplicação do financiamento para a adaptação às alterações climáticas, essencial para proteger os países mais vulneráveis a secas, inundações ou subida do nível do mar.

Face aos impactos cada vez mais severos das alterações climáticas provocadas pelo aquecimento global, os países em desenvolvimento necessitarão de 305 mil milhões de dólares por ano até 2035, quase dez vezes mais do que recebem atualmente das nações ricas, indicou a ONU na semana passada. Sobre esta questão, "a frustração é palpável", reconheceu o responsável da ONU para as Alterações Climáticas, Simon Stiell.

Outro tema não consensual prende-se com a Turquia pretender fazer da eletrificação um tema central da COP31, propondo que os países se comprometam a aumentar a quota da eletricidade no consumo global de energia para 35% até 2035, em comparação com os atuais cerca de 20%.

A União Europeia defende a eletrificação com fontes renováveis. Maria da Graça Carvalho também já o disse. Mas vários países produtores de hidrocarbonetos mostram-se relutantes em aceitar.

A COP30, que se realizou em Belém, na amazónia brasileira, terminou sem qualquer menção explícita aos combustíveis fósseis. Em vez disso, o Brasil apresentou na semana passada um "roteiro" para os países que desejam substituir voluntariamente o petróleo, o carvão e o gás por energias renováveis.

Numa cimeira com a presidência dividida entre Turquia e Austrália o ministro australiano das Alterações Climáticas, Chris Bowen, instou as delegações a ultrapassarem as diferenças e a demonstrarem que a cooperação internacional ainda pode trazer resultados.

"Vamos mostrar ao mundo que o multilateralismo funciona", defendeu na abertura da conferência, boicotada pelo Governo norte-americano devido à negação das alterações climáticas pelo Presidente Donald Trump.