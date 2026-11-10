Movimento Porta a Porta apela a dia de protesto contínuo no Funchal a 14 de Novembro

O Movimento Porta a Porta e a plataforma Casas para Viver estão a promover um dia de protesto contínuo, no Funchal, no dia 14 de Novembro, sábado, "em resposta à grave crise no acesso à habitação e à contínua perda de poder de compra que afeta milhares de famílias na Região".

O primeiro momento está agendado para as 11 horas, com a concentração e início das acções de protesto, na Rua Dr. Fernão de Ornelas. Pelas 17 horas dá-se a concentração para a manifestação da tarde, que seguirá em marcha pelas ruas do Funchal até à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

"A manifestação das 17h00, organizada pela plataforma casas para viver e grupo terreiro das lutas, contará também com momentos de expressão cultural e musical, reforçando o carácter popular e participativo desta jornada. Junto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira terão lugar actuações de um coro popular, Tiago Sena, Catarina e Cristiano Luís, que se associam a esta iniciativa de mobilização pelo direito à habitação e por uma sociedade mais justa", indica nota à imprensa.

A organização indica que, ao longo de todo o dia, representantes e membros das duas organizações estarão presentes no terreno, assegurando a articulação e o acompanhamento das diferentes iniciativas, bem como o acolhimento de todas as pessoas que queiram juntar-se a esta causa.

