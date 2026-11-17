O Instituto de Emprego da Madeira assinala 25 anos de actividade com um encontro geral de trabalhadores, que contará com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

A sessão inclui um balanço da actividade desenvolvida em 2026, a apresentação dos resultados da Feira do Empreendedorismo, realizada em Outubro, e uma homenagem aos trabalhadores da instituição.

A iniciativa decorre, pelas 10 horas, no auditório do Instituto de Emprego, na Rua da Boa Viagem, no Funchal.

Foto Aspress

Esta terça-feira assinala-se também o início da greve nacional dos guardas prisionais, que prolonga-se até 3 de Janeiro de 2027, abrangendo os estabelecimentos prisionais de todo o País. Convocada pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, a paralisação pretende exigir ao Governo a concretização de compromissos relativos à regulamentação do pagamento do trabalho suplementar, ao plano plurianual de promoções e à realização de um segundo curso de formação de chefes.

Guardas prisionais anunciam greve geral entre 17 de Novembro e 3 de Janeiro O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) anunciou hoje uma greve geral entre 17 de novembro e 03 de janeiro, com exceção dos serviços mínimos e do trabalho urgente dos grupos de intervenção e cinotécnico.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

POLÍTICA

09h00 A Assembleia Legislativa da Madeira realiza a Reunião Plenária n.º 14.

12h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a Escola Secundária Francisco Franco.

14h30 Sessão solene de abertura do Curso Intensivo de Segurança e Defesa, no Salão Nobre do Governo Regional, com a presença de Miguel Albuquerque e da directora do Instituto da Defesa Nacional, Isabel Ferreira Nunes.

SOCIEDADE

09h00 Início do III Encontro Regional de Administração Educacional, subordinado ao tema "A Desumanização da Educação? Administração Educacional e A(u)tores Educativos perante Novos Desafios", no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira. O encontro decorre também na quarta-feira.

14h30 Sessão sobre eficiência energética, na Quinta Falcão.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia:

1804 - Nasce

Principais acontecimentos registados no dia 17 de Novembro. Dia Nacional do Não Fumador, Dia Mundial da Prematuridade, Dia Mundial de Combate ao Cancro da Próstata e Dia Europeu da Igualdade Salarial:

1717 - É colocada a primeira pedra do Palácio-Convento de Mafra.

1822 - Morre, com 91 anos, o escultor português Joaquim Machado de Castro.

1910 - O Ministério da Guerra determina que, sempre que se executasse o hino "A Portuguesa" - com música da autoria de Alfredo Keil e letra de Henrique Lopes de Mendonça - todos os militares presentes, quando fardados, fizessem continência e, estando à paisana, se descobrissem, conservando-se de pé, em ambos os casos, até ao final da execução. Contudo, a aprovação da versão oficial só viria a dar-se em 1957, através da resolução do Conselho de Ministros publicada no Diário do Governo, 1ª série, n.º 199, de 4 de setembro de 1957.

1917 - A atriz Amélia Rey Colaço estreia-se no palco, na peça "Marianela", no antigo Teatro de D. Amélia.

- Morre, com 77 anos, Auguste Rodin o escultor francês de sumptuosas figuras de bronze e mármore.

1951 - É constituída a União Zoófila, e obtém o estatuto de utilidade pública através do Alvará n.º 59, de 5 de julho de 1952, do Governo Civil de Lisboa.

1959 - Morre, com 72 anos, o maestro e compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, autor de "Bachianas Brasileiras".

1964 - O Reino Unido anuncia a suspensão do fornecimento de armas à África do Sul.

1966 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução de condenação da guerra colonial portuguesa, considerando-a "um crime contra a humanidade e uma ameaça grave à paz e à segurança internacionais".

1969 - O Governo de Marcello Caetano extingue a PIDE - Polícia Internacional e de Defesa do Estado, criada pelo Decreto-Lei nº. 35 046 de 22 de Outubro de 1945 e promulga a criação, no Ministério do Interior, pelo Decreto-lei nº. 49 401, de um serviço nacional com a designação de Direcção-Geral de Segurança - e mantém-lhe as funções repressivas. A publicação é feita no dia 24 de novembro.

- Os estudantes que se opõem ao regime militar na Grécia são protagonistas de uma revolta, que provoca mais de duas dezenas de mortos e que leva ao fim da ditadura e à restauração da democracia, sete meses depois.

1976 - A China efetua a maior explosão nuclear na atmosfera, no teste de uma bomba.

1979 - O líder iraniano Ayatollah Khomeini ordena a libertação das mulheres e dos negros feitos reféns na embaixada dos Estados Unidos, em Teerão.

1987 - O Governo português aprova a proposta de Lei que rege a alienação ao setor privado de parte do capital social das empresas públicas.

1989 - Morre, aos 67 anos, o musicólogo português João de Freitas Branco. Na Emissora Nacional criou o programa O Gosto pela Música, difundido durante 29 anos consecutivos entre 1956 e 1986, em 1948 integrou o grupo de fundadores da Juventude Musical Portuguesa. Exerceu os cargos de director-geral dos Assuntos Culturais e de secretário de Estado da Cultura e Educação.

1991 - É fundada a Federação Europeia de Andebol (European Handball Federation, EHF), com sede em Viena, Austria.

1992 - A terceira revisão constitucional, destinada à ratificação do Tratado de Maastricht (que criou a união Europeia), é aprovada com os votos a favor do PSD e do PS, votos contra dos 13 deputados do PCP e do deputado de Os Verdes, quatro do CDS, dois independentes e a abstenção do deputado do Partido da Solidariedade Nacional. No essencial, consistiu no aditamento ao art. 7.º de um n.º 6, dizendo: "Portugal pode, em condições de reciprocidade, com respeito pelo princípio da subsidiariedade e tendo em vista a realização do princípio da coesão económica e social, convencionar o exercício em comum dos poderes necessários à construção da união europeia".

1993 - Morre, aos 77 anos, Mário Dionísio, ensaísta, romancista, poeta, pintor, professor, crítico literário e de arte, autor de "Monólogo a Duas Vozes", "Não Há Morte nem Princípio" e "O Dia Cinzento".

- Os Estados Unidos aprovam o Acordo de Comércio Livre na América do Norte - NAFTA.

1994 - Vítor Constâncio, presidente da Lisboa-94 Capital Europeia da Cultura, recebe, do Presidente da República francesa, François Mitterrand, em Paris, o título de Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião de Honra.

1997 - Um atentado no Luxor, Egito, reivindicado pelo grupo Gama'at Islamya, causa a morte de 68 pessoas, na maioria turistas.

2000 - Morre, com 96 anos, o embaixador António Leite de Faria. Em 1958 toma posse como Representante Permanente no Conselho do Atlântico Norte e Chefe da Delegação Portuguesa junto da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

- A República Federal da Jugoslávia restabelece relações diplomáticas com os Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, interrompidas desde 1999.

2002 - É decretada a prisão do comandante Apostolus Maguras, do Prestige, petroleiro avariado ao largo da costa galega.

- Morre, com 87 anos, Abba Eban, diplomata israelita que liderou o processo para o reconhecimento de um Estado judeu em 1947.

2003 - 128 militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) chegam à cidade de Nassiriyah, no Iraque.

2004 - A Alta Autoridade para a Comunicação Social conclui ter havido "tentativa de pressão ilegítima" do ministro dos Assuntos Parlamentares Rui Gomes da Silva no processo que levou à saída de Marcelo Rebelo de Sousa como comentador da TVI.

2005 - O foguetão europeu Ariane-5, lançado do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, põe em órbita dois satélites de comunicações dos Estados Unidos e da Indonésia, "Spaceway 2" e o "Telkom 2".

2006 - O antigo ditador uruguaio Juan Maria Bordaberry é detido em Montevideu, um dia depois de ter sido processado pelo desaparecimento e assassínio de opositores ao regime militar em 1976.

- O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, admite pela primeira vez, em declaração à estação televisiva Al-Jazeera, que a invasão do Iraque por tropas inglesas e norte-americanas foi um desastre.

- Morre, com 79 anos, Ferenc Puskás, antigo futebolista húngaro, estrela do Real Madrid.

- Morre, aos 65 anos, Mário Sottomayor Cardia, resistente antifascista, fundador do PS, ministro da Educação nos dois primeiros Governos constitucionais.

2007 - O Partido Democrático do Kosovo, do ex-comandante da guerrilha separatista albanesa Hashim Thaci, vence as eleições parlamentares do Kosovo com 34 por cento, à frente da Liga Democrática do Kosovo, no poder. Participam apenas 45% dos inscritos.

2008 - O escritor português Adalberto Alves é laureado pela UNESCO com o Prémio Sharjah 2008, que visa distinguir quem tenha contribuído de forma relevante para a promoção, preservação e revitalização da cultura árabe no mundo.

2011 - O Tribunal da Relação de Lisboa recusa a extradição do norte-americano George Wright, condenado pelo homicídio, em 1962, de Walter Patterson, o proprietário de uma bomba de gasolina em Wall, Nova Jérsia, Estados Unidos.

2012 - Morre, aos 84 anos, o arquiteto António Pardal Monteiro.

2013 - O alemão Sebastian Vettel (Red Bull), virtual campeão do Mundo, vence o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, em Austin, Texas, tornando-se o primeiro a vencer oito provas consecutivas num Mundial.

- Morre, aos 94 anos, Doris Lessing, escritora britânica, Prémio Nobel da Literatura em 2007.

2014 - A Terra Peregrin, da empresária angolana Isabel dos Santos retira as condições estipuladas na oferta para compra da PT SGPS que a operadora brasileira Oi tinha considerado de inaceitáveis.

- Morre, aos 88 anos, o meteorologista Anthímio Azevedo.

2016 - O Conselho de Ministros aprova o novo regime comum de acesso às reformas dos militares e polícias que uniformiza as condições e regras de atribuição e cálculo das pensões de reforma e de velhice a estes profissionais.

2017 - A Associação Mutualista Montepio volta a deter a totalidade do capital social da Caixa Económica, através de uma aquisição potestativa.

- Morre, aos 87 anos, Toto Riina, padrinho da máfia siciliana, Itália.

2018 - Morre, aos 82 anos, o general José Loureiro dos Santos, antigo ministro da Defesa Nacional e ex-chefe do Estado-Maior do Exército.

2020 - Seis dos sete arguidos do caso 'Cashball', entre os quais André Geraldes, diretor desportivo do Sporting à data dos factos, são ilibados de responsabilidades, por falta de provas, na investigação da Polícia Judiciária.

2021 - Morre, com 81 anos, Jimmie Durham, poeta, ensaísta, ativista político e artista norte-americano, foi um líder ativo do American Indian Movement e porta-voz, junto das Nações Unidas (ONU), de minorias e grupos sub-representados nas Américas.

2024 - O Presidente norte-americano, Joe Biden, autoriza pela primeira vez a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos para atacar território da Rússia.

- Morre, aos 93 anos, Paulo Alexandre, cantor e locutor de rádio, conhecido pela adaptação que fez do tema alemão "Griechischer Wein", de Udo Jürgens, para o português como "Verde Vinho".

PENSAMENTO DO DIA

Quando é que despertarei de estar acordado? Fernando Pessoa/ Álvaro de Campos (1888-1935), poeta português

Este é o tricentésimo vigésimo segundo dia do ano. Faltam 44 dias para o termo de 2026.