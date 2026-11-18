Sobrelotação, vulnerabilidade dos doentes e falhas no controlo de infeções nos serviços de saúde podem contribuir para a disseminação de bactérias resistentes, cuja prevenção exige mais do que reduzir o consumo de antibióticos, alertou hoje a Direção-Geral da Saúde.

"A realidade nacional demonstra que a diminuição do consumo global de antibióticos pode coexistir com o aumento de determinadas resistências. Por isso, o objetivo não é apenas prescrever menos, mas prescrever melhor", salienta a DGS numa resposta à agência Lusa a propósito do Dia Europeu do Antibiótico, assinalado hoje

A autoridade de saúde salienta que é necessário "utilizar o antibiótico adequado, quando existe indicação clínica, na dose correta e durante o período recomendado".

Segundo a DGS, Portugal tem registado progressos na redução do consumo de antibióticos e no controlo de algumas resistências, mas enfrenta desafios relativamente a bactérias resistentes a estes medicamentos.

Dos três indicadores de resistência bacteriana com metas nacionais definidas no âmbito da União Europeia para 2030, Portugal já alcançou o objetivo relativo ao 'Staphylococcus aureus' resistente à meticilina (MRSA).

Entre 2019 e 2025, a incidência estimada de infeções da corrente sanguínea por esta bactéria diminuiu 31,3%, ultrapassando a meta de redução de 18%.

Em sentido contrário, a incidência de infeções da corrente sanguínea por 'Escherichia coli' resistente às cefalosporinas de terceira geração aumentou 31,9%, quando a meta estabelecida é uma redução de 12%.

A DGS considera "particularmente preocupante" a evolução da 'Klebsiella pneumoniae' resistente aos carbapenemes, cuja incidência mais do que duplicou, passando de 2,93 para 6,06 casos por 100 mil habitantes.

Esta evolução afasta Portugal da meta de redução de 5% até 2030 e constitui uma prioridade de intervenção do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA).

Os carbapenemes são antibióticos de última linha, fundamentais no tratamento de determinadas infeções graves, pelo que a resistência a estes medicamentos limita significativamente as opções terapêuticas, refere a DGS, observando que este panorama é partilhado por muitos países europeus.

Quanto ao consumo de antibióticos, indica que, entre 2019 e 2025, Portugal registou uma redução de 5,2%, aproximando-se da meta de redução de 9% até 2030.

A proporção de antibióticos do grupo de medicamentos de primeira ou segunda linha para muitas infeções frequentes, aumentou de 61,4% para 61,9%, permanecendo abaixo da meta de pelo menos 65%.

A DGS afirma que a resistência aos antibióticos está associada à utilização destes medicamentos e à transmissão de bactérias resistentes, explicando que, sempre que se utiliza um antibiótico, as bactérias sensíveis são eliminadas ou inibidas, enquanto as resistentes têm maior probabilidade de sobreviver e multiplicar-se.

"A utilização desnecessária ou inadequada, nomeadamente de antibióticos de espetro mais alargado do que o necessário, favorece este processo", alerta.

Contudo, avisa ainda, a redução do consumo não é suficiente: "A prevenção da transmissão de bactérias resistentes, particularmente nos serviços de saúde, é igualmente essencial. A sobrelotação, a vulnerabilidade dos doentes e falhas na aplicação das medidas de prevenção e controlo de infeção podem contribuir para a sua disseminação", alerta.

Sustenta que a resistência aos antibióticos pode tornar infeções frequentes, como infeções urinárias, pneumonias ou infeções de feridas, mais difíceis de tratar, aumentando o risco de complicações e mortalidade e podendo obrigar à utilização de medicamentos menos eficazes ou com maior toxicidade.

A DGS salienta ainda que a eficácia dos antibióticos é também essencial para a segurança de procedimentos médicos complexos, como cirurgias, transplantes, tratamentos oncológicos e cuidados intensivos. Preservar estes medicamentos é, por isso, uma condição fundamental para a qualidade e segurança dos cuidados de saúde.